إنزاجي: سالم متحمس والتدريب الأخير يحدد مشاركته

شدد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على أهمية مواجهة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، السبت، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزيتهم للقاء.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحافي، الجمعة: «المباراة في غاية الأهمية بين فريقين في أوائل ترتيب الدوري، ونعلم أنها مشهورة بـ«كلاسيكو» الكرة السعودية، ونحن جاهزون لها».

وعن موقف المصابين قبل «الكلاسيكو»، أجاب مدرب الهلال: «سنرى جاهزية الصربي سيرجي سافيتش في التدريب الأخير بعد مشاركته مع منتخب بلاده، وكذلك جاهزية الإنجليزي أولى واتكينز، وسالم الدوسري، وأيضا اللاعبين السعوديين الدوليين بعد انضمامهم للتدريبات».

ورد المدرب الإيطالي على سؤال «الرياضية» بشأن مشاركة سالم الدوسري أساسيًا أمام الاتحاد أو وجوده على دكة البدلاء قائلًا: «سنقيّم أداءه في التدريب الأخير، وسعيد بما يقدمه اللاعب، وهو متحمس في التدريبات وسيساعد زملاءه في المباراة».

وبارك انزاجي تتويج المنتخب السعودي بلقب بطولة «خليجي 27»، وأوضح: «الأخضر ظهر بأداء رائع في بطولة الخليج، وأعرف دونيس بشكل شخصي، فقد قدم أداءً فنيًا متميزًا، وأهنئ اللاعبين على تحقيق بطولة مهمة».

وتطرق مدرب الفريق الهلالي إلى الثنائي ناصر الدوسري ومحمد العويس قائلًا: ناصر لاعب كبير ويقدم أداءً جيدًا، ومع الأسف تعرض للإصابة في الموسم الماضي، لكنه يقدم حاليًا أداءً جيدًا، وبالنسبة للعويس فأنا سعيد بما قدمه من أداء مميز في البطولة».