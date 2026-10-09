بالانتصار الأكبر.. القادسية يهيمن على الخلود

سجل فريق القادسية الأول لكرة القدم أكبر انتصار في تاريخ مواجهاته أمام نظيره الخلود بعدما أمطر شباكه 5ـ0، الجمعة على ملعب نادي الحزم في الرس ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي.

وحسم الفريق القدساوي الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها كل من الهولندي تيجاني ريندرز «4» والغاني كريستوفر بونسو باه «23»، ومصعب الجوير «40»، وفي الشوط الثاني أضاف هدفين عبر الإيطالي ماتيو ريتيجي «67» والمكسيكي جوليان كينيونيس من ركلة جزاء «86».

وقبل الهدفين الرابع والخامس، ضيع الخلود فرصة تقليص الفارق من ركلة جزاء، لكن لاعبه الإسباني إيكر كورتاجارينا أهدرها في الدقيقة 63.

وواصل الفريق الشرقي من خلال هذه النتيجة هيمنته على مباراته ضد الخلود، بعدما ألحق به للمرة الخامسة تواليًا، كما أنه استعاد توازنه بعد التعثر بالتعادل 3ـ3 أمام الاتفاق في الجولة الماضية، رافعًا رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه باقي مواجهات الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة في المركز السابع بعدما تلقى الخسارة الثانية خلال الموسم الجاري.