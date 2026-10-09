ترينكاو يبدأ ثنائيات الأهلي

أحرز البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ثنائيته الأولى مع بطل آسيا الجمعة أمام الفتح، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي.

ووقّع الدولي البرتغالي على الهدفين الأول والثاني، وفاز فريقه 4ـ0 على مضيفه الأحسائي.

ورفعت المباراة، التي احتضنها ملعب «ميدان تمويل الأولى»، عدد أهداف ترينكاو لمصلحة الأهلي إلى خمسة.

وهذه الثنائية هي الأولى للجناح المهاري منذ أسهم بهدفين في فوز سبورتنج لشبونة، فريقه السابق، على مارينهينسي 3ـ0، في نوفمبر 2025، ضمن رابع أدوار كأس البرتغال.

واستقطب الأهلي ترينكاو خلال الانتقالات الصيفية الماضية، عبر شراء عقده من سبورتنج والتوقيع معه لأربعة مواسم.

ولعِب الجناح، البالغ من العمر 26 عامًا، 11 من مباريات الفريق، محرزًا خمسة أهداف وصانعًا هدفين.