رودجرز بعد الخماسية: أسعدني جوع اللاعبين

عبر الإيرلندي الشمالي بيرندان رودرجز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، عن سعادته بالفوز الكبير 5ـ0 على الخلود في ثامن جولات دوري روشن السعودي، الجمعة، واصفًا النتيجة بأنها ستكون بداية لفترة مقبلة مليئة بالمباريات والضغوط.

وقال رودرجز في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «النتيجة ممتازة واللاعبون قدموا أداءً مميزًا، وكان من الرائع رؤية الفريق بهذه الجودة، وأكثر ما أسعدني هو الجوع والرغبة اللذان أظهرهما اللاعبون، وهذه الصورة التي أحب أن أرى بها فريقي».

وأضاف مدرب الفريق القدساوي: «أبارك للاعبين على الأداء، وهذه بداية ممتازة لفترة مقبلة ستكون مليئة بالمباريات والضغوط».

وواصل المدرب الإيرلندي: «تابعت الخلود منذ وصولي إلى السعودية، ولاحظت التطور والتحسن المستمر في مستوى لاعبيه، حتى تمكن الفريق من الوصول إلى نهائي كأس الملك».

وتابع رودرجز: «بدأنا الموسم بصورة ممتازة رغم الأجواء الحارة، ومع تحسن الطقس أصبحنا قادرين على اللعب بسرعة أكبر بالكرة ودونها، وهدفنا مواصلة البناء والتطور، وخضنا ثماني مباريات حتى الآن الموسم الجاري، وسنواصل العمل باجتهاد وإرادة، مع الحرص على التعلم من كل مباراة».

وأكمل مدرب القادسية: «نشارك في أربع مسابقات الموسم الجاري، وهو تحدٍ كبير، وعلى اللاعبين التأقلم مع خوض مباراة كل يومين أو ثلاثة أيام، إلى جانب أهمية امتلاك دكة بدلاء قوية».

واختتم بيرندان رودرجز: «سنرى مع نهاية مايو ما الذي يمكن أن نحققه، لكن تركيزنا حاليًا ينصب على العمل وتقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب».