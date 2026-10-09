استعراض قدساوي

استعرض فريق القادسية الأول لكرة القدم قوته الهجومية بفوز كاسح على مضيفه الخلود 5ـ0 على ملعب نادي الحزم في الرس، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي تصوير: مشعل القدير