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استعراض قدساوي

2026.10.09 | 08:00 pm
استعرض فريق القادسية الأول لكرة القدم قوته الهجومية بفوز كاسح على مضيفه الخلود 5ـ0 على ملعب نادي الحزم في الرس، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي تصوير: مشعل القدير
استعراض قدساوي

استعراض قدساوي

استعراض قدساوي

استعراض قدساوي

استعراض قدساوي