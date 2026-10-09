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استعراض قدساوي
2026.10.09 | 08:00 pm
استعرض فريق القادسية الأول لكرة القدم قوته الهجومية بفوز كاسح على مضيفه الخلود 5ـ0 على ملعب نادي الحزم في الرس، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي تصوير: مشعل القدير
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