باكينجهام: واجهنا القادسية بلاعبين صغار

أرجع الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، الخسارة الكبيرة بـ 0ـ5 أمام القادسية، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي إلى الغيابات المؤثِّرة في خط الدفاع.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة، قال باكينجهام: «واجهنا فريقًا مميَّزًا للغاية، يمتلك القدرة على صناعة عديدٍ من الفرص، وخضنا المباراة في ظل غياب جميع لاعبي خط الدفاع الأساسيين. مع ذلك كانت لدينا فرصةٌ للعودة إلى المباراة من خلال ركلة جزاءٍ، لكننا لم نُوفَّق في تسجيلها».

وواصل مدرب الخلود حديثه عن الخسارة: «غياب المدافعين لم يكن السبب الوحيد للخسارة الكبيرة، فالقادسية يمتلك أسماءً قويةً وعالميةً، ويُعدُّ من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري، كما أننا أشركنا لاعبين صغارًا في السن، واجهوا لاعبين يمتلكون إمكاناتٍ فنيةً عاليةً، وخبراتٍ كبيرة».