تشكيل النصر.. آنج يفضل أمان على أيمن والناصر

أسند الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، مركز الظهير الأيسر في التشكيلة التي تواجه الدرعية، الجمعة، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي، إلى الصاعد عوّاد أمان، مانحًا اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، باكورة مشاركاته أساسيًا برفقة «الأصفر».

وسبق لأمان الظهور بديلًا 3 مرات مع النصر، بواقع مشاركتين لحساب دوري 2023ـ2024، وواحدة في نسخة البطولة التالية، فيما يدخل، للمرة الأولى، التشكيل الأساسي أمام الدرعية.

وجاءت مشاركاته الثلاث السابقة أمام أبها والاتحاد والأخدود بإجمالي 61 دقيقة، دون تقديم أي مساهمات تهديفية.

وفضّل بوستيكوجلو الاعتماد عليه، رغم وجود أيمن يحيى وسعد الناصر وماجد قشيش ضمن قائمة البدلاء، وجميعهم يشغلون مركز الظهير الأيسر.

ومثلما ذكرت «الرياضية» الخميس، يغيب للإرهاق المدافع الدولي عبد الإله العمري، الفائز أخيرًا مع المنتخب السعودي ببطولة «خليجي 27»، فيما دخل التشكيل زميلاه المتوّجين باللقب ذاته نواف بوشل، الظهير الأيمن، وعبد الله الخيبري، لاعب الوسط، أمّا المهاجم عبد الله الحمدان، رابع الأبطال، فيجلس على مقاعد البدلاء.

ويظهر على الدكة أيضًا عبد الهادي العلوان، الحارس الشاب، الذي استدعاه المدرب، كما سبق لـ «الرياضية» التنويه، من أجل تغطية النقص في مركزه، بسبب غياب المصابين نواف العقيدي وراغد النجار ومبارك البوعينين.

ويبدأ النصر اللقاء بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار نواف بوشل، والإسباني إينيجو مارتينيز، والفرنسي محمد سيماكان، وعواد أمان.

وإلى جوار عبد الله الخيبري، يتمركز البرتغالي سامو كوستا في الوسط خلف مواطنه جواو فيليش. ويتكون خط الهجوم من الفرنسي كينجسلي كومان والسنغالي ساديو ماني، الجناحين الأيمن والأيسر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، رأس الحربة.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، متخلفًا عن الصدارة التي يحتلها الهلال بفارق نقطتين، فيما يقف الاتحاد ثانيًا بـ 17 نقطة.