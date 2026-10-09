أمام الفتح.. النتيجة الأعلى تستأنف انتصارات الأهلي

اكتسح فريق الأهلي الأول لكرة القدم مضيفه الفتح 4ـ0، مساء الجمعة، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي، مُحقِّقًا فوزه الأكبر على أرض «النموذجي»، والأول منذ أكثر من أربعة أعوامٍ، منهيًا سلسلةً من ثلاث هزائم.

وأتمَّ الأهلي الشوط الأول، على ملعب ميدان تمويل الأولى، مُتقدِّمًا بهدفٍ للجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو في الدقيقة 31. وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 50، وعزَّز المهاجم الإنجليزي إيفان توني صدارته ترتيب هدافي المسابقة بهدفٍ في الدقيقة 60، هو الـ 11 له، واختتم زياد الجهني، لاعب الوسط، الرباعية بالتسجيل في الدقيقة 89.

وبسبب حالة تسللٍ، ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» هدفًا خامسًا، أحرزه المدافع محمد سليمان في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وفيما رفع المنتصر عدد نقاطه إلى 15، تجمَّد رصيد صاحب الأرض عند ثلاث نقاطٍ في أول ظهورٍ للمغربي جمال السلامي، مدربه الجديد، بعد إنهاء عقد خالد العطوي.

والفوز بأربعة أهدافٍ، هو الأكبر للأهلي أمام الفتح على أرض الأخير في دوري المحترفين، الذي بدأ عام 2008.

ووضعت المباراة حدًّا لخسائر الأهلاوية على أرض الفتح، الذي كسِب الفريق الغربي في الأحساء خلال المواسم الثلاثة الماضية.

والانتصار الأهلاوي السابق في ضيافة «النموذجي» يعود إلى فبراير 2022 ضمن الدور الثاني من دوري 2021ـ2022، وتحقَّق بهدفٍ وحيدٍ، سجله المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو.