بوسيتش: حققنا فوزًا غاب 5 أعوام

عبَّر الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن سعادته بتحقيق أول فوزٍ أهلاوي على أرض الفتح منذ فبراير 2022.

واكتسح بطل آسيا مضيفه، على ملعب ميدان تمويل الأولى، منتصرًا بأربعة أهدافٍ نظيفةٍ، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي، ما وضع حدًّا لهزائمه على أرض الفتح، التي تعرَّض لها خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وفي مؤتمرٍ صحافي بعد المباراة، أبدى بوسيتش سعادته بالنتيجة والأداء، خاصَّةً بعد فترة توقفٍ طويلةٍ.

وقال: «خمسة أعوامٍ لم نفز في هذا الملعب. أقدِّم التهنئة للاعبين على هذه النتيجة، وأنا سعيدٌ للغاية من أجل المشجعين». مشيرًا إلى تميُّز أداء الفريق.

وتطرَّق الهولندي إلى مواجهة الوصل الإماراتي، الإثنين، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، موضحًا: «لدينا تجهيزاتٌ خاصَّةٌ لهذه المباراة، وأعرف المنافس جيدًا»، كونه درَّب الجزيرة في الإمارات الموسم الماضي.