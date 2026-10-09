وليد.. المواجهة 20 أمام النصر

فضَّل البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، اختيار 8 لاعبين أجانب لمباراته مع النصر، الجمعة، ضمن ثامن جولات دوري روشن السعودي، ليس بينهم البوسني نيكولا فاسيلي، حارس المرمى.

ومع إبعاد البوسني، قرَّر المدرب الاعتماد على الحارس البديل وليد عبد الله للذود عن الشباك أمام فريقه السابق.

وللمرة الأولى سيتواجه وليد مع النصر منذ الرحيل عن صفوفه في صيف 2024 منتقلًا إلى الدرعية.

وسبق للحارس البالغ من العمر 40 عامًا خوض 19 مباراة أمام النصر، جميعها عندما كان يمثّل الشباب، قبل الانتقال إلى «الأصفر».

وعندما تواجه النصر مع الدرعية في دور الـ 32 من نسخة كأس الملك الجارية، جلس وليد احتياطيًّا لفاسيلي الذي تلقى 4 أهداف، وخسر الفريق المباراة 1ـ4.

وحقق وليد عبد الله 9 انتصارات أمام «الأصفر»، مقابل 3 تعادلات، و7 هزائم، وتلقى 20 هدفًا، وخرج 5 مرات بشباك نظيفة.

ويتكوَّن تشكيل الدرعية من وليد عبد الله، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار عبد العزيز الفرج، والكونغولي شانسيل مبيمبا، والألباني بيرات ديمسيتي، وحسين الصبياني، ويلعب في خط الوسط السنغالي إدريسا جانا جاي، وقاسم لاجامي، والفرنسي إينزو ميو، فيما يتمركز الأوروجوياني داروين نونيز مهاجمًا وحيدًا ويدعمه على الطرفين الإسباني أوسكار رودريجيز والجزائري عادل بولبينة.

ويحتل الدرعية، الذي يخوض موسمه الأول في دوري روشن، المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعد 3 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.