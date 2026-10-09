بـ 8 انتصارات.. فليك يخطط على بداية تاتا الأفضل

يخطط المدرب الألماني هانزي فليك على معادلة الرقم التاريخي للأرجنتيني جيراردو «تاتا» مارتينيو لأفضل بداية في الدوري لفريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم بتسجيل الفوز الثامن تواليًا، عندما يواجه خيتافي السبت.

وما زال الرقم القياسي لأفضل بداية بـ«الليجا» وهو تسعة انتصارات ويحمله ريال مدريد موسم 1968ـ1969، وتوقف بالتعادل السلبي مع بونتيفيدرا. لم يفز الفريق بعد ذلك إلا تسع مرات من أصل 21 مباراة متبقية، لكنه مع ذلك توج باللقب مسجلًا خسارة واحدة و11 تعادلًا بحسب صحيفة «أس» الإسبانية.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ 21 نقطة من سبعة انتصارات، وبفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال بيتيس، ويملك الفرصة لمعادلة رقم موسم 2013ـ2014، وهو الوحيد الذي تولى فيه المدرب الأرجنتيني قيادة الفريق.

وفي حال الفوز خارج ملعبه على بيتيس في 18 أكتوبر فسيعادل برشلونة الرقم التاريخي بالدوري، وستكون الفرصة مهيأة للانفراد به في حال تغلبه على ريال مدريد بعد أسبوع.

وكانت بداية «تاتا» مع برشلونة بسباعية نظيفة في شباك ليفانتي، ثم أتبعها بثلاثة انتصارات على ليفانتي «1ـ0»، فالنسيا «3ـ2»، إشبيلية «3ـ2»، رايو فاليكانو «4ـ0»، ريال سوسيداد «4ـ1»، ألميريا «2ـ0»، وبلد الوليد «4ـ1». وتوقفت السلسة بتعادل سلبي خارج ملعبه أمام أوساسونا. وبلغ رصيد الفريق 28 هدفًا، مقابل 31 الموسم الجاري بالجولات السبع الماضية.

وبعد فوزه في آخر 22 مباراة له في الدوري على ملعبه، سيتطلع برشلونة إلى انتصار آخر أمام منافس عنيد، لكن تاريخيًا لا يشكل له صعوبات تذكر.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني، زار الفريق المدريدي «كامب نو» 21 مرة، فاز برشلونة 17 مرة، وتعادل أربع مرات. كما كسب آخر ثماني مباريات وحافظ على نظافة شباكه في آخر أربع منها.

وستحفل المباراة بأرقام أخرى تخص اللاعبين هذه المرة فقد يصبح رافينيا، هدّاف الدوري بـ 12 هدفًا، خامس أكثر البرازيليين ظهورًا بقميص الفريق بالشراكة مع نيمار جونيور برصيد 186 مباراة. ويتصدر القائمة داني ألفيش الظهير الأيمن بـ 408 مباريات.

كذلك يتطلع جول كوندي الظهير الأيمن أن يصبح الفرنسي الأكثر لعبًا للفريق إذ يتساوى حاليًا مع إريك أبيدال بـ 193 مباراة.

ويمكن للمدافع الإسباني الشاب جيرارد مارتن أن يحتفل بمباراته الـ 100، بعد ظهوره مع الفريق الأول في 17 أغسطس 2024 على ملعب فالنسيا «2ـ1».

ورسخ اللاعب، الذي بدأ في خانة الظهير الأيسر، قبل أن يتحول إلى قلب دفاع، مكانته في خطط المدرب هانزي فليك. وفي حال مشاركته السبت فسيحقق رقمه بفاصل سبعة أسابيع عن الأسرع تاريخيًا الأوروجوياني لويس سواريز.