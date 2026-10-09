السلامي: الوسط أبرز مشكلاتنا

عدّ المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، الخسارة 0ـ4 من الأهلي إنذارًا لـ «النموذجي»، فيما وعد بتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة.

وفي أول مباراةٍ له مع السلامي، تعرّض الفتح، مساء الجمعة، إلى خسارة ثقيلة على أرضه.

وصرَّح مدربه الجديد خلال مؤتمر صحافيّ لاحق: «كنت أعرف أن المباراة صعبة، وكنت أتطلع إلى أداء أفضل مما شاهدته، هناك بعض الأخطاء، والفاعلية الهجومية كانت منقوصة أمام مرمى الأهلي».

ووصف المغربي خط الوسط بأنه «أبرز مشكلات» فريقه، وأرجع استبداله القُمُري زايدو يوسف، متوسط الميدان، بعد الشوط الأول إلى شعور اللاعب بإرهاقٍ أثّر سلبًا على أدائه، عادًّا الأهداف التي استقبلها الفريق أربعة إنذاراتٍ له فيما يخصّ المستوى، لكنه وعد بأداء دور كبير في تحسين جودة الأداء الجماعي.

وتجمّد رصيد الفريق عند 3 نقاط من أصل 24. وقبل المباراة، أنهت إدارة النادي الأحسائي عقد المدرب خالد العطوي، وعيَّنت السلامي، المدرب السابق لمنتخب الأردن الأول، خلفًا له.