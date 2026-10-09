كاسترو لـ «الرياضية»: تلقيت عروضًا سعودية.. ومستقبلي قيد الدراسة

أبلغ «الرياضية» البرتغالي لويس كاسترو، المدرب السابق لفريق النصر الأول لكرة القدم، بتلقّيه عددًا من الاتصالات والعروض للتدريب مُجدّدًا في السعودية ومنطقة الخليج ومناطق أخرى حول العالم، كاشفًا عن رغبته في دراسة الخيارات المتاحة أمامه قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.

وصرّح كاسترو: «تلقيت استفسارات ودعواتٍ من الخليج، وكذلك من مناطق أخرى حول العالم». وأفاد بوجوده حاليًا في البرازيل، بهدف إنهاء بعض الملفات المتعلّقة بعقده السابق مع فريق جريميو، بعدما انتهت العلاقة بينهما الشهر الماضي.

وشدّد المدرب، البالغ من العمر 65 عامًا، على حاجته إلى دراسة الخيارات المتاحة أمامه بعناية.

وأوضح: «لديّ عدة مقترحات، لكنني بحاجة إلى دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار المناسب لمستقبلي التدريبي»، مؤكدًا عدم حسمه بعد النادي أو الدوري الذي سيخوض معه تجربته المقبلة.

ودرّب كاسترو النصر بين يوليو 2023 وسبتمبر 2024، وقاده إلى الفوز بكأس الملك سلمان للأندية العربية. وخليجيًا، درَّب كذلك الدحيل القطري والوصل الإماراتي.

وبعيدًا عن المنطقة، خاض محطات تدريبية بارزة، أبرزها شاختار دونيتسك الأوكراني وبوتافوجو البرازيلي.