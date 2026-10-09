إيبانيز يلتحق بالأهلي في دبي

يسافر البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من جدة إلى دبي السبت، للانضمام إلى بعثة بطل آسيا التي تسبقه إلى المدينة الإماراتية لمواجهة الوصل ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وغاب إيبانيز عن الفوز 4ـ0 على الفتح، الجمعة في الأحساء ضمن دوري روشن السعودي، لعدم اكتمال الجاهزية بعد إصابته الأخيرة في الساق اليسرى، التي تعرَّض لها أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في كأس القارات للأندية.

وأتمَّ اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي، ويلتحق بزملائه في دبي، فيما تبقى مشاركته أمام الفريق الإماراتي رهن مردوده في التدريبات وقرارات الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارينو بوسيتش.

ويخوض الفريق حصتين تدريبيتين في المدينة الإماراتية قبل ملاقاة الوصل، مساء الإثنين، لحساب الجولة الثانية من مجموعة الغرب.

وتطير البعثة الأهلاوية من الأحساء إلى الإمارات مساء الجمعة، وينضمُّ إليها، السبت، المدافع البرازيلي.

وتُوِّج الأهلي باللقب القاري الموسمين الماضيين، وافتتح مشاركته الحالية بالتعادل 1ـ1 مع باختاكور الأوزبكستاني في جدة، لحساب الجولة الافتتاحية.