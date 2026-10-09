الأحد.. اتحاد القدم يتفقد استعدادات السوبر في الكويت

يتفقد وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، آخر الاستعدادات لبطولة كأس السوبر السعودي، التي تحتضنها الكويت خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل، بمشاركة أندية النصر والخلود والأهلي والقادسية، حسبما أكد لـ«الرياضية» مصدر خاص.

ووفقًا للمصدر يضم الوفد السعودي ممثلين من إدارات اتحاد القدم، في مقدمتها إدارات المسابقات والحكام والمراقبين والإعلام والعلاقات العامة، وذلك للوقوف على جاهزية ملعب جابر الأحمد الدولي، وملاعب التدريب والفنادق التي تستضيف الأندية الأربعة، ووسائل المواصلات وغرف تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

كما يبحث الوفد آخر الاستعدادات لاستضافة قرعة البطولة، التي تقرر إجراؤها الأربعاء المقبل الموافق 14 أكتوبر الجاري في الكويت، ومن ثم تقديم التقارير الميدانية.

وهذه الزيارة الثانية للوفد السعودي، بعد أن زار الكويت في 11 مايو الماضي، التي سبقت الإعلان الرسمي عن استضافة الكويت للبطولة.

وكان اتحاد الكرة أعلن 14 سبتمبر الماضي عن تنظيم النسخة الـ13 من بطولة السوبر السعودي لموسم 2026ـ2027 في الكويت، لتصبح رابع دولة تستضيف البطولة خارجيًّا، بعد بريطانيا والإمارات وهونج كونج.