فهد بن جلوي يبحث تطوير «الطائرة» والبيسبول

شهد الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حفل افتتاح مؤتمر سبورت أكورد، المنعقد في مدينة لوزان السويسرية، في حضور كيرستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، وعددٍ من أعضاء اللجنة الأولمبية، ورؤساء الاتحادات الدولية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد ابن جلوي لقاءً مع فابيو أزيفيدو، رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، تناول أوجه التعاون، وسبل دعم اللعبة في السعودية. وأسفر الاتفاق عن تنفيذ عددٍ من البرامج لتطوير اللعبة، حسبَ وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي سياق متصل، بحث نائب رئيس اللجنة الأولمبية مع ريكاردو فراكاري، رئيس الاتحاد الدولي للبيسبول والكرة الناعمة ، سبل دعم الاتحاد الدولي لنشر هذه الرياضة في السعودية.

كذلك التقى كلًّا من بيترا سورلينج، رئيسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، وديفيد لابارتيان، رئيس الاتحاد الدولي للدرَّاجات، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية لمنظمة AIMS.

وأجرى فهد بن جلوي، أيضًا، زيارةً رسميةً إلى مقر الاتحاد الدولي للمصارعة، استقبله خلالها رئيس الاتحاد، واستعرض الجانبان سبل التعاون والتطوير.