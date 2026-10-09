«الرياضة للجميع» يشارك في «أسبوع القادة بلندن 2026»

شارك الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في «أسبوع القادة 2026 بلندن»، الذي جمع نخبةً من قيادات وخبراء القطاع الرياضي من مختلف أنحاء العالم في العاصمة البريطانية.

وقادت شيماء الحصيني، المديرة التنفيذية، وفد الاتحاد في جلسةٍ حواريةٍ بعنوان «تعزيز النشاط البدني: توسيع نطاق المشاركة وبناء مجتمعات أكثر نشاطًا»، تناولت أبرز الممارسات والتجارب العملية لجعل النشاط البدني جزءًا من الحياة اليومية، وتعزيز الارتباط بين الفعاليات الرياضية الكبرى، وتوسيع المشاركة في النشاط البدني، إلى جانب دور الشراكات التجارية في دعم المجتمعات النشطة.

وشاركها في الجلسة جانيت وونج، الرئيسة التنفيذية للعمليات في فعاليات ماراثون لندن، وإليزابيث دوجان، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بارك رن.

وخلال الجلسة، استعرضت التحوُّل الذي شهدته السعودية في جانب تعزيز النشاط البدني في ظل مستهدفات رؤية 2030، ليصبح جزءًا من نمط الحياة اليومية.

وأشارت إلى ارتفاع معدلات النشاط البدني من 13% في 2018 إلى 48.2% في 2022 ضمن الجهود الوطنية التي تهدف إلى تشجيع مزيدٍ من أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني. ومع تبني المعيار الدولي القائم على ممارسة 150 دقيقةً من النشاط البدني أسبوعيًّا، بلغت نسبة البالغين الذين يحققون المعدلات الموصى بها 59.1% في 2025.

وقالت الحصيني: «هدفنا هو أن يصبح النشاط البدني جزءًا طبيعيًّا من الحياة اليومية، وليس نشاطًا يحتاج الأفراد إلى تخصيص وقتٍ خاصٍّ له، وهذا يتطلَّب فهم ما يشجعهم على ممارسة النشاط البدني، وما قد يحد من مشاركتهم، وكيف يمكننا توفير فرص تتناسب مع حياتهم اليومية».

كذلك سلَّطت الحصيني الضوء على ماراثون الرياض بوصفه أحد النماذج التي تربط بين الفعاليات الرياضية الكبرى والمشاركة المجتمعية، مشيرةً إلى نمو أعداد المشاركين من نحو عشرة آلاف مشاركٍ عام 2022 إلى أكثر من 50 ألفًا في 2026، إلى جانب حصول الماراثون على تصنيف النخبة لسباقات الطرق من الاتحاد الدولي لألعاب القوى «World Athletics».

وتطرَّقت الجلسة أيضًا إلى دور الشراكات التجارية حيث يعتمد الاتحاد على بناء شبكةٍ قويةٍ من الشركاء، تشمل عددًا من الجهات مثل أسيكس، وماجد الفطيم، والاتحادات الرياضية، بما يسهم في تعزيز المشاركة وتحقيق أثرٍ مستدامٍ.

وشهد الحدث، الذي جرى يومي 7 و8 أكتوبر في ملعب ستامفورد بريدج، مشاركة 65 متحدثًا من القيادات والخبراء الدوليين، إلى جانب مئات المشاركين من صنَّاع القرار في القطاع الرياضي. وتناول عددًا من الموضوعات الرئيسة التي تُشكِّل مستقبل القطاع، من بينها التقنيات الناشئة، والرعاية، وتفاعل الجماهير، والقيادة، والنمو العالمي، والاستثمار.