بعد 48 يوما.. لانس يستعيد عبد الحميد

ظهر المدافع السعودي الدولي سعود عبد الحميد للمرة الأولى في تشكيلة فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، منذ 48 يومًا بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في افتتاح الدوري، بعد أن وضعه المدرب يانيك كاهوزاك ضمن القائمة المستدعاة لمواجهة ضيفه ليون لحساب الجولة السادسة، الجمعة.

وكان سعود تعرض للإصابة في مباراة أوكسير «5ـ2»، التي سجَّل خلالها هدفًا في 22 أغسطس، وشخصت بتجمع دموي وتورم بعضلة الفخذ والركبة، ما استدعى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، ليغيب عن مباريات الفريق أمام ستراسبورج، لوريان، لومان، وموناكو.

وانتقل عبد الحميد، نجم الهلال السعودي السابق، من روما الإيطالي إلى لانس بنظام الإعارة في أغسطس 2025، قبل أن يُفعّل النادي الفرنسي بند الشراء النهائي في يونيو 2026 وبعقد حتى 2029.

ومنذ وصوله شارك الظهير الأيمن في 33 مباراة بكل المسابقات، سجَّل خلالها أربعة أهداف وصنع ثمانية. وتُوِّج بلقب كأس فرنسا في افتتاح الموسم الجديد بعد الفوز على باريس سان جيرمان، بطل الدوري.

ولن يشارك سعود أساسيًّا، لكن قد يمنحه المدرب بضع دقائق من أجل استعادة حساسية المباريات، قبل أن يتم الاعتماد عليه في باقي المباريات.

ويحتل لانس، وصيف بطل الموسم الماضي، المركز الـ 15 بأربع نقاط من فوز وتعادل.