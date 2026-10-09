بعد أزمة البرتغال.. رسائل نصراوية تدعم رونالدو

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، دعمًا جماهيريًّا خاصًا، مع عودته للظهور بقميص «الأصفر»، عقب الأزمة التي أحاطت به خلال المعسكر الأخير لمنتخب بلاده.

وخلال فترة الإحماء، قبيل انطلاق مباراة النصر والدرعية، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، هتفت جماهير «الأصفر» دعمًا لرونالدو، ورفعت لافتة ضخمة «بنر» ضمّت صورًا لأبرز إنجازاته، إلى جانب حروف منفصلة شكَّلت اسمه، والرقم «7» الخاص به، في مدرجات ملعب «الأول بارك».

وجاءت رسائل الدعم الجماهيري في أعقاب الأزمة التي أثارتها مغادرة رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي، على وقع خلافه مع المدرب جورجي جيسوس، قبل مواجهة الدنمارك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وكان رونالدو غادر المعسكر بعد تراجع جيسوس عن إشراكه أمام النرويج رغم اتفاقهما على ذلك مسبقًا، ثم تصاعدت الأزمة عقب تصريحات المدرب بشأن وضع اللاعب ودوره في المنتخب. وقدم قائد البرتغال روايته للأحداث لاحقًا، في بيان تناول فيه تفاصيل الخلاف، مع اعتذاره للجماهير وزملائه عن مغادرة المعسكر.