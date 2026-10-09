مواهب «مهد» تخوض دوري الدرجة الأولى في مدريد

تشارك أكاديمية «مهد» الرياضية في منافسات دوري الدرجة الأولى بمقاطعة مدريد بعد الحصول رسميًا على الرخصة من الاتحاد الملكي لكرة القدم في مدريد «RFFM»، وذلك وفق ما بثه حساب الأكاديمية الرسمي على منصة «إكس»، الجمعة.

وتدخل أكاديمية «مهد» الرياضية بـ24 لاعبًا من مواليد 2012 المنافسات في العاصمة الإسبانية عبر قائمة ضمت في حراسة المرمى «نايف العنزي ـ مالك العمراني ـ نواف العامري» وفي الدفاع «نواف القثامي ـ طارق مجرشي ـ أحمد الخضيري ـ عصام كعبي ـ ثامر الجدعاني ـ عبد الله سعران ـ عبد الله آل رفدة ـ سلطان الحويطي ـ وسيم شاهين ـ محمد اليماني» أما خط الوسط فضم «طلال المطيري ـ أسامة بامسق ـ ناصر العسعوس ـ حسام العرياني ـ فيصل العتيبي ـ ليث السيد» وبين الأجنحة والهجوم يلعب «عزام العريج ـ خالد عوض ـ محمد السيد ـ هارون توات ـ بتال العنزي».