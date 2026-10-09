مفاجأة بكين.. إليسا تقصي إيجا

فجَّرت البلجيكية إليسا ميرتنز مفاجأةً كبيرةً بالتغلب على البولندية إيجا شفيونتيك 7ـ6 و6ـ3، الجمعة، لتتأهل ​إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس، وتواصل نتائجها المبهرة في بكين بعد أن أطاحت أيضًا بالأمريكية كوكو جوف، المصنَّفة الثالثة، في وقت سابقٍ من الأسبوع الماضي.

وقدَّمت اللاعبة، البالغة 30 عامًا والمصنَّفة الـ 19 عالميًّا، أداءً متوازنًا لتحقق انتصارين متتاليين على بطلتين سابقتين في البطولات الأربع الكبرى، وتتأهل إلى ثالث نصف نهائي ‌في مسيرتها ‌ضمن بطولات الأساتذة، ‌والأول ⁠لها ​منذ ⁠2021.

وفرضت إليسا سيطرتها بحسم الشوط الفاصل في المجموعة الأولى دون خسارة أي نقطةٍ، ونقلت هذا الزخم إلى المجموعة الثانية بكسر إرسال شفيونتيك، لتكمل واحدةً من أكبر مفاجآت البطولة.

وتلتقي اللاعبة في الدور المقبل الصينية تشنج تشين ون، التي ⁠تغلبت 6ـ3 و7ـ6 على ‌إيلينا سفيتولينا، المصنَّفة السادسة، في وقتٍ سابقٍ، لتحجز مقعدها في ​نصف النهائي.

وتقدَّمت تشنج، ‌المشاركة ببطاقة دعوةٍ، سريعًا في اللقاء بكسر إرسال سفيتولينا ‌ثلاث مراتٍ في المجموعة الأولى، لكنَّ اللاعبة الأوكرانية المصنَّفة السابعة ردَّت بقوةٍ في المجموعة الثانية، مظهرةً استبسالًا كبيرًا، لتفرض شوطًا فاصلًا.

واستعادت تشنج عافيتها بعد بدايةٍ بطيئةٍ ‌في الشوط الفاصل، إذ حصدت أربع نقاطٍ متتالية، لتستعيد المبادرة قبل أن تحسم ⁠الفوز ⁠في ساعةٍ واحدةٍ و47 دقيقة.