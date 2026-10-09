4 خسائر تطيح بمونتيلا

أقال الاتحاد التركي لكرة القدم، الجمعة، الإيطالي فينتشنتسو مونتيلا مدرب المنتخب الأول، بعد سلسلة من الهزائم في دوري الأمم الأوروبية، وتزايد حالة النفور منه لدى الجماهير ووسائل الإعلام المحلية.

وقال الاتحاد التركي في بيان على منصة «إكس»: «تقرر عدم الاستمرار مع مدربنا الرئيس».

وكان المهاجم الدولي السابق عُيّن في سبتمبر 2023، وحقق بعض اللحظات المميزة بقيادته المنتخب إلى أعلى مستويات دوري الأمم الأوروبية إلى جانب كبار المنتخبات الأوروبية.

وفي عام 2024، حققت تركيا أحد أفضل إنجازاتها التاريخية ببلوغ ربع نهائي كأس أوروبا، قبل أن تخرج أمام هولندا «2ـ1» بعدما تصدرت مجموعتها.

لكن النتائج واصلت التراجع خلال الأشهر الأخيرة. فقد ظهر المنتخب بصورة باهتة في كأس العالم التي جرت في الولايات المتحدة 2026، مكتفيًا بفوز واحد في ثلاث مباريات ومتذيلًا مجموعته.

وفي دوري الأمم الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، خسر جميع مبارياته الأربع في التجمع الأول للمسابقة، بينها مباراتان على ملعبه، أمام فرنسا وبلجيكا وإيطاليا مرتين، مع ظهور المنتخب أحيانا بمظهر العاجز عن الرد والمفتقر إلى الانسجام.

ويرى بعض المراقبين أن الجيل الحالي، بقيادة هاكان تشالهانوجلو «إنتر ميلان الإيطالي»، وأردا جولر «ريال مدريد الإسباني»، وكينان يلديز «يوفنتوس الإيطالي»، يعد من أكثر الأجيال الواعدة في تاريخ المنتخب منذ جيل العقد الأول من الألفية الحالية.

ولم تكن تفسيرات مونتيلا بشأن الخطوة التي يتعين على المنتخب اجتيازها للتنافس في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية كافية.



وتستضيف تركيا على ملعبها بلجيكا، قبل أن تحل ضيفة على فرنسا في آخر جولتين.

وكان مونتيلا قد خاض تجارب متباينة مدربًا مع فيورنتينا وسامبدوريا وميلان وإشبيلية. وتولى أيضًا تدريب أضنة دمير سبور لموسمين «2021ـ2023»، وقاده إلى المركز الرابع في الدوري التركي، قبل أن يتم استدعاؤه لتولي المنتخب عقب إقالة الألماني شتيفان كونتس.