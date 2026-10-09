وداعية بيدرو

احتفل نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، ببيدرو رودريجيز، النجم السابق لفريقه الأول لكرة القدم، بمناسبة اعتزاله اللعب بعد عقدين، فاز فيهما بكل الألقاب. وكان الجناح الأيسر الدولي وخريج أكاديمية «لاماسيا» ودَّع الملاعب قبل يومين عقب مسيرةٍ حافلةٍ بالألقاب، بدأها مع برشلونة «2008ـ2015»، ثم تشيلسي «2015ـ2020»، فروما «2020ـ2021»، ولاتسيو «2021ـ2026»، تُوِّج خلالها بـ 25 لقبًا، أبرزها كأس العالم 2010، ويورو 2012، ودوري الأبطال ثلاث مراتٍ مع فريقه الأم. ونُظِّم الحفل في قاعة أوديتوري 1899 بملعب «كامب نو»، في حضور خوان لابورتا، رئيس النادي، وديكو، المدير الرياضي، وزملائه السابقين، منهم كارليس بيول، وسيرجيو بوسكيتس، وتشافي هيرنانديز، وتياجو ألكانتارا، وبويان كريكتش، المساعد الحالي للمدير الرياضي وعضو اللجنة الرياضية (المركز الإعلامي - برشلونة)