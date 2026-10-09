أخضر السيدات يكسب تجريبية ماليزيا

كسب المنتخب السعودي الأول للسيدات لكرة القدم نظيره الماليزي بهدفين دون رد، في المباراة التجريبية التي جمعتهما على ملعب أكاديمية أسباير في قطر، الجمعة.

وافتتحت صبا توفيق التسجيل لأخضر السيدات عند الدقيقة «87»، فيما عزَّزت مباركة محمد تقدم الأخضر بالهدف الثاني عند الدقيقة «89».

وبدأ الإسباني لويس كورتس، المدير الفني لأخضر السيدات، المباراة بتشكيلة أساسية ضمت: منى عبد الرحمن في حراسة المرمى، وأمامها في خط الدفاع أسرار محمد، شروق هوساوي، فريدة حنفي، وسارة الحمد، فيما ضمَّ خط الوسط لانا عبد الرزاق، بسمة نواف، وصبا توفيق، وفي الهجوم صفاء عيسى، البندري مبارك، وفدوى خالد».

ويختتم الأخضر معسكره في الدوحة بمواجهة ماليزيا في تجربة ثانية، الثلاثاء المقبل، ضمن برنامجه الإعدادي خلال فترة التوقف الدولي.