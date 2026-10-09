ثلاث رؤى فنية.. من المراجعة إلى القرار

عشرة أيام صنعت رؤية

عشرة أيام أمضاها دونيس في مراجعة تجربة المنتخب السعودي في كأس العالم، قبل أن يبدأ رحلة كأس الخليج. خلف هذه الأيام منهج عمل يستحق التأمل؛ فالمراجعة الفنية تبدأ بتشخيص أسباب الأداء، ودراسة سلوك الفريق في مراحل اللعب المختلفة، ومدى قدرة اللاعبين على تنفيذ القرارات تحت الضغط.

وتظهر قيمة هذا العمل عندما تتحول الملاحظات إلى أولويات تدريبية ومعايير لاختيار اللاعبين وتوزيع أدوارهم. هنا تبدأ القيادة الفنية من فهم قدرات الفريق واحتياجاته، ثم بناء رؤية يستطيع اللاعبون استيعابها وتنفيذها.

وتكشف تجربة دونيس أهمية مرحلة تسبق العمل الميداني، هي تحليل الواقع الفني قبل تحديد اتجاه التطوير.

الاجتماع الذي رسم الطريق

اجتماع جمع دونيس ومات كروكر وفهد المفرج لمراجعة تجربة المنتخب السعودي وتحديد اتجاه المرحلة المقبلة. ثلاثة مسؤولين، لكل منهم موقعه ودوره في صناعة القرار. ومن نتائج هذه المراجعة الاتفاق على قواعد جديدة للعمل داخل المنتخب، بما يعزز الانضباط ووحدة المجموعة.

وجاء استبعاد مصعب الجوير من قائمة كأس الخليج لأسباب انضباطية ليقدم مثالًا عمليًا على تطبيق هذه القواعد، بصرف النظر عن القيمة الفنية للاعب. وهنا تظهر أهمية القيادة المشتركة: وضوح المسؤوليات، والاتفاق على المبادئ، والقدرة على تحويلها إلى قرارات تحافظ على وحدة الفريق ومصداقية النظام أمام جميع اللاعبين.

العطوي.. والرؤية قبل الإقالة

رحيل خالد العطوي عن تدريب الفتح يعيد إلى الواجهة سؤالًا يتكرر في الأندية: كيف تُقيّم الإدارة عمل المدرب؟ تبدأ الإجابة من لحظة التعاقد، عندما تتحدد الرؤية الفنية والأهداف والمدة الزمنية ومؤشرات قياس الأداء. النتائج تمنح الإدارة إشارات مهمة، ويضيف تقييم تطور الفريق صورة أوسع عن العمل المنجز. وتزداد أهمية هذا التوافق عندما يمر الفريق بفترة صعبة، إذ تصبح المعايير المتفق عليها أساسًا لمراجعة التجربة واتخاذ القرار المناسب.

ثلاث وقائع تكشف جانبًا من القيادة في كرة القدم: المدرب يراجع ليعرف، والمؤسسة تتحاور لتقرر، والإدارة تقيّم لتحدد الاتجاه. وفي جودة هذه المراحل تتشكل قوة القرار الفني.