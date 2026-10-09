في بيئات العمل ورحلة الإنجاز، نقع كثيرًا في فخ البحث عن «الكمال الفردي». نعتقد أن الإشراف على كل التفاصيل الدقيقة، والقبض على مفاصل العمل بأيدينا، هو السبيل الوحيد لضمان الجودة والسلامة. لكن هذه الرغبة الدائمة في الإمساك بزمام كل شيء ليست سوى وهم بالسيطرة، إجهادٌ صامت يستنزف الطاقة، ويصنع سقفًا زجاجيًا يمنع المشاريع من الاتساع، ويحرم الفريق من فرص النمو.

عزلة «المُنفّذ» مقابل اتساع «القائد»

الإصرار على إدارة التفاصيل الصغرى يحول القائد من صانع رؤية إلى حارس بوابات. حين تخشى الخطأ وتتحفظ على التفويض، فإنك لا تحمي العمل، بل تخنقه، تحصر المدى الكلي في حدود جهدك الشخصي وساعات يومك المحدودة. النجاح الحقيقي لا يكمن في أن تفعل كل شيء بنفسك، بل في بناء منظومة تستطيع الحركة والتحليق حتى في غيابك. التفويض ليس تخليًا عن المسؤولية، بل هو أعلى درجات النضج القيادي.

شجاعة منح المساحة.. ولذة الأثر

على الجانب الآخر، تتجلى القوة الحقيقية في «شجاعة الثقة». أن تمنح فريقك المساحة ليكتشف، ويجرب، ويصيب، ويخطئ دون خوف. عندما تُسند الأمانة لأهلها وتكتفي برسم الاتجاه وتعبيد الطريق، تكتشف أن الطاقات المعطلة تبهرك بحلولٍ لم تكن في حسبانك. القيمة الاستثنائية للقيادة لا تُقاس بعدد القرارات التي تعتمدها يوميًا، بل بعدد القادة الذين تصنعهم في طريقك، وبالأثر الممتد الذي يظل حاضرًا وشامخًا بعد أن تبتعد خطوة إلى الخلف.

هيبة الاتساع

في نهاية المطاف، لن يذكر أحد كم كنت متعبًا وأنت ترعى كل التفاصيل الصغيرة بنفسك، بل سيذكر الجميع قدرتك على صناعة فريق قوي وإنجازٍ يتجاوز حدود الفرد.

الحياة قصيرة، ولا وقت لإهدار العمر في مطاردة وهم السيطرة، والمستقبل ينتمي لمن يملك الرؤية الواضحة، والشجاعة ليعطي الثقة، ويفسح المجال للمجد الجماعي كي يتشكل ويكتمل.