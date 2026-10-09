الثلاثية تتجدد.. النصر ينهض بالدرعية

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم نغمة الفوز بتغلّبه على منافسه الدرعية بنتيجة «3ـ0»، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، مُسجِّلًا ثلاثيته الثالثة في المسابقة.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق وقائده، الثلاثية في الدقيقة 23 مُحرزًا الهدف الـ 980 عبر مسيرته الاحترافية، ليقترب خطوة جديدة من «الألفية التهديفية» التي يسعى إلى بلوغها.

وأضاف البرتغالي سامو كوستا، لاعب الوسط، والفرنسي كينجسلي كومان، الجناح الأيمن، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و77.

ورفع الفريق العاصمي عدد انتصاراته في نسخة الدوري الجارية إلى ستة، نصفها بثلاثة أهداف، أمام كلٍّ من الفتح 3ـ0، والاتفاق 3ـ2، والدرعية 3ـ0، فيما تعادل مرة، وخسر مثلها.

وذاق «الأصفر» طعم الانتصار، بعد التعثّر في مباراتيه الأخيرتين، بالتعادل مع الخليج 1ـ1 لحساب الجولة السابعة، والخسارة أمام العين الإماراتي 0ـ4 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وهزم حامل لقب «روشن» الدرعية للمرة الثانية خلال الموسم الجاري، بعد الفوز على المنافس ذاته 4ـ1 في أغسطس الماضي ضمن منافسات كأس الملك.

وتقدّم النصر إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن القادسية المتصدر، وكلاهما خاض 8 مباريات، بينما يأتي خلفهما الهلال بـ 18 نقطة والاتحاد بـ 17 نقطة، قبل موقعة الكلاسيكو التي ستجمعهما السبت لحساب الجولة الجارية.

في المقابل تجمد رصيد الدرعية، الذي تلقى خسارته الثالثة، عند 11 نقطة وبقي تاسعًا.