إيراولا: إيزاك وخاكبو خارج حساباتي

خسر فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم خدمات مهاجميه السويدي ألكسندر إيزاك والهولندي كودي خاكبو عن مواجهة المتصدر مانشستر سيتي، الأحد، لحساب الجولة السادسة للدوري الممتاز على ملعب «أنفيلد».

وأصيب اللاعبان في الفخذ والكاحل خلال مشاركتهما مع منتخبي بلديهما ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي. في المقابل، من المتوقع أن يكون المدافع جيريمي جاكيه ضمن التشكيلة، على الرغم من غيابه عن المباراة الأخيرة للمنتخب الفرنسي.

وذكر الإسباني أندوني إيراولا، مدرب الفريق، في مؤتمر صحافي الجمعة: «إيزاك وخاكبو لن يشاركا في هذه المباراة، بسبب عدم جاهزيتهما».

وأوضح أنَّ إصابتَي اللاعبين لا تبدوان طويلتَي الأمد، أمَّا جاكيه، فهو بحالة جيدة، على الرغم من تعرُّضه لعارض بسيط. وأشار إلى أنَّ اللاعب لم يشارك في المباراة الأخيرة مع منتخب فرنسا إجراءً احترازيًّا، مضيفًا أنَّ الأمور يجب أن تكون على ما يرام.

وأبدى الإسباني رضاه عن أداء اللاعب الفرنسي «21 عامًا»، الذي انضم الصيف الجاري قادمًا من رين وشارك أساسيًّا إلى جانب القائد الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقال: «يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو، لكن ما لم يعمل معك اللاعب يوميًّا، لا يمكنك أن تدرك حقًا ما يمتلكه من إمكانات. أنا سعيدٌ من أجله شخصيًّا، لأن المشاركة الأولى مع المنتخب تكون دائمًا صعبة. لقد لعب بشكل جيد ويمكنه أن يكون راضيًا، لكن لا يزال أمامه طريق طويل».

كما سعى إيراولا إلى التقليل من الانتقادات التي بدأت تطال الفرنسي برادلي باركولا، القادم من باريس سان جيرمان، بسبب تراجع مردوده. وأوضح: «المشكلة مع المهاجمين هي أنه إذا لم يسجلوا الأهداف يُقال إنهم قدَّموا مباراة سيئة.. لكن لا أعتقد أنه يمر بفترة سيئة.. إنه لاعب رائع بالنسبة لنا. ويمكنه اللعب في أي مركز هجومي».

من جهة أخرى، لم يتوسع مدرب ليفربول في الحديث عن القضايا خارج الملعب التي تحيط بمنافسه المقبل مانشستر سيتي، بعدما أُدين النادي خلال فترة التوقف الدولية بارتكاب مخالفات مالية كبيرة خلال الفترة بين 2009 و2018.

وأضاف «نحن لا نعرف تفاصيل الوضع. لا أعتقد أنه من العدل أن أبدي رأيي». وتابع: «ربما يكون أسوأ ما في الأمر هو حالة عدم اليقين، إذ لا أحد يعرف ما الذي سيحدث. لكن علينا أن نركز على ليفربول، وأن نكون أفضل فريق وأفضل نادٍ ممكن، وهذا هو التحدي بالنسبة لي».

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد تسع نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات، أما سيتي فيحتل الصدارة بالعلامة الكاملة.