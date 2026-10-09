رباعيات روشن.. التفوق أهلاوي

بات فريق الأهلي الأول لكرة القدم الأكثرَ فوزًا بفارق أربعة أهدافٍ أو أكثر في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي بعد اكتساحه مضيفه الفتح، مساء الجمعة في الأحساء، ضمن الجولة الثامنة.

وتغلَّب الأهلي على الفتح برباعيةٍ نظيفةٍ، مُكرِّرًا ما فعله أمام أبها، ضمن الجولة الثانية، التي شهِدت فوز النصر على الرياض بالنتيجة ذاتها.

وأسفرت سبعٌ من مواجهات الدوري، حتى الآن، عن فوز طرفٍ بفارق أربعة أهدافٍ أو أكثر. في ثلاثٍ منها، كان البطل الآسيوي الفريقَ المنتصر. يليه الهلال بمباراتين، ثم النصر والقادسية بمباراةٍ واحدةٍ لكلٍّ منهما.

وتغلَّب الأهلي 5ـ0 على الرياض ضمن الجولة الخامسة، وبالنتيجة ذاتها، اكتسح القادسية الخلود، الجمعة، في افتتاحية الجولة الثامنة. وأكبرُ فوزٍ الموسم الجاري هلاليّ، صنعته ستة أهدافٍ دون ردٍّ أمام التعاون في الجولة السابعة. وانتصر الفريق ذاته على الخليج 5ـ1 ضمن الجولة الرابعة.

وتستمر منافسات الجولة الثامنة، الأولى بعد فترة التوقف، من خلال إجراء ثلاث مبارياتٍ السبت، بينها «كلاسيكو» الهلال والاتحاد، ومثلها الأحد.