لاج: مشاركة وليد اضطرارية.. وفرصنا أكثر من النصر

كشف البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، عن اتخاذه قرار إبعاد البوسني نيكولا فاسيلي، حارس المرمى، خلال اللقاء أمام النصر، الجمعة، لإصابته، وليس لاعتباراتٍ فنيةٍ، مشيرًا إلى صناعة لاعبيه فرصًا أكثر من «الأصفر» دون استغلالها، عكسَ المنافس.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا المباراة التي انتهت نصراويةً بثلاثيةٍ نظيفةٍ، قال المدرب: «النصر استحقَّ الفوز لتسجيله ثلاثة أهدافٍ». مضيفًا: «سنحت لنا فرصٌ للتسجيل أكثر منه، لكنَّ النتيجة حُسمت بناءً على استغلال الفرص، ولست سعيدًا بالطريقة التي استقبلنا بها الأهداف».

وتابع: «اللاعبون التزموا بالخطة، وسعيدٌ بالأداء، ولدينا مساحةٌ لتطوير أفكارنا. بذلنا مجهودًا كبيرًا، وركضنا كثيرًا، لكنَّ الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف غير مقبولةٍ، وربما مع بعض الخبرة، لم نكن لنستقبلها».

وأردف: «كنا منظَّمين، وعندما ندافع، كان الجميع يشارك في الدفاع، وعندما نستحوذ على الكرة، كنا نخلق الخطورة. كانت لدينا فرصنا، لكن عندما أنظر إلى ما حدث لا أكون سعيدًا بالطريقة التي استقبلنا بها الأهداف، كما أنني لست سعيدًا بالخسارة في نهاية المطاف».

ونفى انتهاجه أسلوبًا دفاعيًّا شارحًا: «خطتنا كانت واضحةً، وحاولنا دخول المباراة بأسلوبٍ يجمع بين الشقَّين الهجومي والدفاعي. ليس معنى أننا نلعب بثلاثة مدافعين أننا نلعب بطريقةٍ دفاعيةٍ».

وزاد: «رأيت النصر يدافع داخل مناطقه، ورونالدو كان يركض لمسافاتٍ طويلةٍ من أجل المساهمة في الدفاع، وهذا جعلنا نُظهر رغبتنا في الهجوم».

وبرَّر قرار الدفع بوليد عبد الله، الحارس البديل، وليس زميله الأساسي البوسني نيكولا فاسيلي، بالقول: «فاسيلي تعرَّض لإصابةٍ طفيفةٍ خلال التوقف، لذا لم يشارك في اللقاء».

وبالخسارة أمام النصر، تجمَّد رصيد الدرعية عند 11 نقطةً، وبقي تاسعًا.