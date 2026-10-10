آنج: الدفاع أسعدني.. وأمان يخدم استراتيجيتي

أكد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، رضاه عن أداء لاعبيه، لا سيما دفاعيًّا، عقب الفوز على الدرعية بثلاثية نظيفة، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، مرجعًا قرار إشراك الصاعد عواد أمان، الظهير الأيسر، أساسيًّا إلى تطبيقه استراتيجية تستهدف دمج العناصر الشابة لتأمين مستقبل «الأصفر» بعد رحيل أصحاب الخبرة.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «من الجيد دائمًا تحقيق الفوز، والفريق قدَّم أداءً قويًّا أمام خصم صعب، ونجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف، وهذا يجعلني سعيدًا».

وتناول الأداء الدفاعي للفريق، ومشاركة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الواجبات الدفاعية قائلًا: «حافظنا على نظافة شباكنا، وقدَّمنا أداءً دفاعيًّا جيدًا أمام فريق قوي ويشكل خطورة في الكرات الثابتة، كما يمتلك لاعبين يجيدون تنفيذ رميات التماس الطويلة».

وأضاف: «نجحنا في التسجيل من الكرات الثابتة، وقدَّمنا أداءً دفاعيًا جيدًا في التعامل معها، وأنا راضٍ تمامًا عما قدمناه في هذا الجانب».

وحول قرار إشراك أمان، ذكر: «من المهم منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة، ولدينا مواهب جيدة، واستراتيجيتنا تتضمن الاعتماد عليهم لتعويض رحيل أصحاب الخبرة مستقبلًا، لا سيما أننا لم نتعاقد سوى مع لاعب واحد. لكن الأهم اختيار التوقيت المناسب لمنح الشباب الفرصة».

وتابع: «عواد وحقوي موهبتان كبيرتان، وراكان أيضًا يمتلك موهبة كبيرة. ومن المهم للنادي وجماهيره أن يشاهدوا اللاعبين الشباب يحصلون على فرصتهم في المشاركة».

وشدَّد على سعادته بأداء عواد الذي خاض مباراته الرابعة مع الفريق، والأولى بصفة أساسية.

وتقدّم النصر إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن القادسية المتصدر، وكلاهما خاض 8 مباريات، بينما يأتي خلفهما الهلال بـ 18 نقطة والاتحاد بـ 17 نقطة، قبل موقعة الكلاسيكو التي ستجمعهما السبت لحساب الجولة الجارية.