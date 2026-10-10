النور يتصدر ممتاز اليد

اعتلى فريق النور الأول لكرة اليد صدارة الدوري السعودي الممتاز في ختام منافسات الجولة الرابعة عقب فوزه على المحيط 28ـ24، الجمعة.

ورفع النور رصيده إلى ثماني نقاطٍ في صدارة الترتيب، بينما بقي المحيط في المركز السابع بنقطتين.

وضمن الجولة ذاتها، تغلَّب الخليج على الخويلدية 33ـ22، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع، فيما ظلَّ الخويلدية بلا رصيدٍ في المركز التاسع.

وكسب الوحدة مواجهته أمام الفتح 27ـ24، ليحتل المركز الخامس بأربع نقاطٍ، في حين بقي الفتح بلا نقاطٍ في المركز الثامن.

كذلك تغلَّب القادسية على الهدى 30ـ20، ليقفز إلى المركز الثاني بست نقاطٍ، بينما ظل الهدى في المركز السادس برصيد نقطتين.