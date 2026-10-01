الظروف تبعد مارتشينياك

أجبرت ظروف الطيران، التي تسبَّبت في عدم وصول طاقم الحكام البولندي بقيادة الحكم الدولي شيمون مارتشينياك في الموعد المحدَّد، على إجراء تغيير اضطراري في طاقم تحكيم مواجهة الهلال والاتحاد، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وتقرَّر إسناد مهمة قيادة «الكلاسيكو» المرتقب إلى الحكم الدولي السعودي خالد الطريس بعد تعذُّر وصول الطاقم البولندي، الذي كان مقرَّرًا أن يتولى إدارة المواجهة، في ظل الظروف المتعلِّقة برحلة الطيران، ما اضطرَّ لجنة الحكام الرئيسة إلى إبلاغ الطريس بالمهمة، وإجراء التغيير قبل موعد المباراة.

وكان من المقرَّر أن يتولَّى الطريس قيادة مواجهة النصر والدرعية، التي جرت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة ذاتها، لكنَّ المستجدات التي طرأت على طاقم حكام «الكلاسيكو» أدَّت إلى إعادة توزيع التكليفات التحكيمية حيث أسندت إدارة مباراة الأصفر العاصمي والدرعية إلى الحكم محمد السماعيل، فيما كُلِّف الطريس بقيادة لقاء الهلال والاتحاد.

وفي الجانب الميداني، كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن استبعاد الفرنسي جورج إيلينيخينا، مهاجم الاتحاد، من قائمة مباراة الهلال بقرار فني من الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، وضمّ الصربي سيميتش في ظل غياب المدافع حسن كادش بسبب الإصابة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، استُبعد الكولومبي ريتشارد ريوس من قائمة الفريق على الرغم من وصوله إلى جدة، الجمعة، ومشاركته في التدريب الأخير، لتجنُّب إرهاقه بعد مشاركته مع منتخب بلاده، فجر الأربعاء الماضي.

أمَّا هلاليًّا، فيُتوقَّع أن يغيب سالم الدوسري بعد أن أعلن ناديه عن شعوره بآلام في مفصل القدم، فيما يقود هجوم الأزرق واتكينز، ومارتينيلي، وسامرفيل.