بثنائية ليون.. لانس يعود إلى طريق الانتصارات

تغلَّب فريق لانس الأول لكرة القدم على ضيفه ليون 2ـ1، الجمعة، ضمن الجولة السادسة للدوري الفرنسي منهيًا سلسلةً من أربع مبارياتٍ متتاليةٍ دون فوزٍ.

كذلك حقق يانيك كاهوزاك فوزه الأول بوصفه مدربًا للفريق منذ توليه المهمة خلفًا للألماني دينو توبمولر، الذي أُقيل الشهر الماضي بعد ست مبارياتٍ فقط على رأس الجهاز الفني، ليتقدَّم لانس إلى المركز السابع في الترتيب بسبع نقاطٍ في دفعةٍ معنويةٍ مهمةٍ قبل استضافة سبورتينج البرتغالي، الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

أمَّا ليون، فأهدر فرصة اعتلاء صدارة جدول الترتيب بعد أن تلقَّى هزيمته الأولى الموسم الجاري، ليتجمَّد رصيده عند 11 نقطةً بالمركز الثاني، المهَّدد من باريس إف سي وليل ورين «عشر نقاط».

وافتتح فلوريان سوتوكا التسجيل للانس، أواخر الشوط الأول، على ملعب «بولار ديليليس» الذي غمرته الأمطار، وأضاف ماتيو أودول الثاني برأسيةٍ في الدقيقة 76.

وطُرِدَ أودول بعد ذلك إثر تدخُّلٍ متهورٍ على البديل الشاب خالص مراح، صاحب الأصول الجزائرية، الذي سجل هدف تقليص الفارق لليون «85» إثر سبع دقائق من دخوله.

وشهدت المباراة عودة المدافع السعودي الدولي سعود عبد الحميد للمرة الأولى إلى تشكيلة لانس منذ 48 يومًا بعد تعافيه من الإصابة التي تعرَّض لها في افتتاح الدوري أمام أوكسير حيث وضعه كاهوزاك ضمن قائمة المباراة، لكن دون أن يشركه.

ويتصدَّر موناكو جدول الترتيب حاليًّا بـ 13 نقطةً، فيما يبتعد باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في المركز السادس بثماني نقاط.