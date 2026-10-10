دورتموند يهدر الانتصار الخامس

فرّط فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم في الانفراد بالصدارة، بعدما انتزع منه فيردر بريمن التعادل في الدقائق الأخيرة 2ـ2، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري.

ويُمكن لبايرن ميونيخ، حامل اللقب، أن يتشارك الصدارة مع دورتموند الذي فوَّت الفوز الخامس، في حال فوزه على مضيفه أوجسبورج السبت.

تقدم دورتموند في الدقيقة «80» بهدف السويدي دانييل سفنسون، قبل أن يضيف القائد نيكو شلوتربيك الثاني بعدها بخمس دقائق.

ومع تبقي خمس دقائق فقط على نهاية المباراة، اعتقد دورتموند أنَّه أصبح قريبًا من الفوز، لكن الهولندي لودوفيت رايس قلّص الفارق «88»، قبل أن يخطف نيكلاس فولكروج التعادل «90+2»، ليرفع رصيد فريقه إلى ثماني نقاط بالمركز الرابع مؤقتًا.

وسيتوجه فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مطلع الأسبوع المقبل إلى النرويج لمواجهة بودو/جليمت، الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.