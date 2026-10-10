ألونسو: بالمر لا يضيع الفرص.. ولن نكرر أخطاءنا

دافع الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، عن كول بالمر، صانع اللعب، في وجه الانتقادات التي وُجِّهت إليه بإضاعة كثيرٍ من الفرص لتمثيل المنتخب الإنجليزي.

وكان بالمر انسحب من تشكيلة إنجلترا في مباريات دوري الأمم الأوروبية الأخيرة، أمام إسبانيا وكرواتيا وتشيكيا، بسبب الإصابة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعتذر فيها بالمر عن عدم الانضمام إلى «الأسود الثلاثة» منذ تولي الألماني توماس توخيل القيادة الفنية.

وبدا توخيل منزعجًا من بالمر الذي أثار استبعاده من تشكيلته لكأس العالم جدلًا واسعًا، إذ قال: «لا يمكنني الحكم عليه إلا من خلال ما يقدمه مع المنتخب، لكنه يضيع فرصًا كثيرةً جدًّا».

وسارع ألونسو إلى الدفاع عن بالمر الذي يُعدُّ أحد العناصر الأساسية في تشيلسي بعد أن سجل أربعة أهدافٍ في سبع مبارياتٍ بالموسم الجاري حتى الآن.

وعندما سُئل عما إذا كان اللاعب «24 عامًا» ملتزمًا بالكامل تجاه المنتخب، أجاب ألونسو في مؤتمر صحافي، الجمعة: «إنه ملتزمٌ، لكنه يحتاج إلى أن يكون جاهزًا بدنيًّا بشكلٍ كاملٍ من أجل اللعب».

وأضاف: «عندما يكون في كامل لياقته سيستمتع بالدقائق التي يحصل عليها، ونحن في حاجةٍ إليه في تلك الحالة مع النادي والمنتخب».

ومن المتوقَّع أن يشارك بالمر عندما يعود تشيلسي إلى منافسات الدوري، ويستضيف بورنموث، السبت، ضمن الجولة السادسة.

ولفت ألونسو إلى أن بالمر تدرَّب خلال الأسبوع الماضي، وشعر بتحسُّنٍ، لكنهم لم يرغبوا في التسرُّع، لأن أمامهم متَّسعًا من الوقت، فالأهم بالنسبة إلى اللاعب أن يكون في أفضل حالاته البدنية، وأن يستمتع بلعبه، وأن يشعر بأنه بخيرٍ.

ويحتل «البلوز» المركز العاشر في «البريميرليج» بعد أن فشلوا في تحقيق أي فوزٍ خلال آخر ثلاث مبارياتٍ، إذ خسروا أمام أرسنال، وبرينتفورد، وتعادلوا مع هال سيتي.

وقال النجم الدولي والمدرب السابق لريال مدريد: «نحتاج إلى مواصلة التطور. هذا جزءٌ من العملية. نتعلَّم أشياءَ جديدةً، لكن علينا التأكُّد من أننا لن نكرِّر الأخطاء نفسها مرةً أخرى».