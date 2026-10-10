وليد.. سابع كبار دوري المحترفين

أصبح وليد عبد الله، حارس مرمى فريق الدرعية الأول لكرة القدم، سابع أكبر لاعبٍ يشارك في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد ظهوره أمام النصر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وخاض وليد مباراته الأولى مع الدرعية في الدوري، مستفيدًا من غياب البوسني نيكولا فاسيلي، الحارس الأساسي للفريق.

والمشاركة هي الأولى لوليد في الدوري منذ ظهوره بقميص النصر أمام الحزم، 29 فبراير 2024.

ورحل الحارس عن صفوف النصر في صيف 2024، وانتقل إلى الدرعية عندما كان ينشط ضمن دوري الدرجة الثانية.

وترقَّى مع الفريق من الثانية إلى الأولى، ثم إلى دوري روشن السعودي صيف 2026.

وتراجع الحارس إلى المرتبة الثانية في خيارات الدرعية بعد الصعود، وجلس احتياطيًّا لفاسيلي على مدى الجولات السبع الأولى، قبل ظهوره أساسيًّا أمام النصر.

ويرصد موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني ستة لاعبين فقط أكبر سنًّا من وليد عبد الله، شاركوا في الدوري، يتقدَّمهم المصري عصام الحضري بـ 45 عامًا وشهرين و22 يومًا.

ويأتي خلف الحضري كلٌّ من السعودي حسين عبد الغني بعمر 43 عامًا و7 أشهر و19 يومًا، ثم البرازيلي كاسيو دوس أنجوس بـ 41 عامًا و10 أشهر و15 يومًا.

ويحلُّ البرتغالي كريستيانو رونالدو رابعًا بعمر 41 عامًا و8 أشهر و4 أيام، يليه السعودي الراحل عبدو البسيسي بـ 41 عامًا وشهرين و3 أيام، ثم الصربي فلاديمير ستويكوفيتش بعمر 40 عامًا و9 أشهر و29 يومًا.

ويحتل وليد عبد الله المركز السابع بمشاركته أمام النصر وعمره 40 عامًا و5 أشهر و21 يومًا.

وتلقَّى الحارس ثلاثة أهدافٍ من فريقه السابق، خسر بها الدرعية المباراة بنتيجة 0ـ3.