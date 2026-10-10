بعد 20 شهرًا.. الجهني يزور شباك «روشن»

قطع زياد الجهني، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، صيامه الطويل عن التهديف في دوري روشن السعودي عندما هزَّ شباك الفتح، الجمعة، لحساب ثامن جولات الموسم الجاري، مسهمًا في فوز بطل آسيا 4ـ0 على مضيفه.

وآخر هدفٍ سابقٍ للجهني على صعيد الدوري، استقبله فريق العروبة، 30 يناير 2025، ضمن الجولة الـ 18 من الموسم قبل الماضي، أي قبل أكثر من 20 شهرًا، ويومَها فاز الأهلي 2-0.

وخاض اللاعب الدولي 26 من مباريات نسخة الموسم الماضي، وصنع هدفًا، لكنَّه عجِز عن التسجيل.

ووضعت مباراة الفتح، ضمن الجولة الثامنة من النسخة الجارية، حدًّا لهذا الصيام التهديفي، ورفعت عدد أهداف الجهني في المسابقة إلى خمسةٍ.

ولعِب الجهني 94 مباراةً في الدوري، بدأت بمشاركةٍ وحيدةٍ خلال موسم 2020ـ2021.

وأخيرًا، تُوِّج اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، مع المنتخب السعودي الأول بكأس الخليج العربي الـ 27 في جدة. ويرتبط الأهلي معه بعقدٍ يمتدُّ حتى 2030.