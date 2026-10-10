كاريك: حسم قضية سيتي لا يحتمل التأخير

رأى مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن تسوية قضية مانشستر سيتي بشكلٍ أسرع سيكون أفضل للجميع.

وكان سيتي أُدين بارتكاب مخالفاتٍ ماليةٍ متعدِّدةٍ خلال الفترة بين 2009 و2018 من قِبل لجنة مستقلَّةٍ، أصدرت قرارها خلال فترة التوقف الدولية بعد أعوامٍ من التحقيق، ومعركةٍ قانونيةٍ طويلةٍ مع الدوري الممتاز.

وقال كاريك في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة: «من الضروري أن تتحرَّك العجلة بسرعةٍ حتى يعلم الجميع إلى أين تتجه الأمور، ويتمكَّنوا من التعامل مع الوضع، والمضي قُدمًا. مهما كانت النتيجة قد تكون التداعيات هائلةً، لذا نحتاج جميعًا إلى معرفة ما الذي سيحدث».

وكان لاعب الوسط السابق يرتدي قميص مانشستر يونايتد بين عامَي 2006 و2018 خلال الفترة التي شملها التحقيق، وأنهى الموسم وصيفًا للدوري مرتين خلف سيتي، عامَي 2012 و2018.

وقال: «لقد أثَّر ذلك فيَّ شخصيًّا بطرقٍ مختلفةٍ على مر السنين، لكنْ بالنظر إلى مسار القضية حاليًّا، لا أعرف حقًّا أين نقف، ولا كيف سينتهي كل هذا. علينا الانتظار لمعرفة ما سيحدث».

ويرى كاريك أن لا شيءَ يمكن أن يُعوِّض المشاعر التي تُعاش على أرض الملعب حتى لو مُنح لقبًا بأثرٍ رجعي. وأوضح: «سواء نجحنا، أو خسرنا، يكمن جمال الرياضة وجمال كرة القدم وجمال السعي نحو الألقاب جزئيًّا في الطريق الذي يقودنا إليها، ثم في النتيجة النهائية».

وأضاف: «بعد انتهاء كل شيءٍ من المستحيل العودة إلى الوراء مهما كان الاتجاه الذي نرغب في السير فيه».

ويحتل الفريق المركز الـ 12 الموسم الجاري برصيد خمس نقاطٍ، وسيستقبل توتنام، متذيل الترتيب بنقطتين، السبت.