هرماش: الكلاسيكو أزرق.. والهلال لا يغادر قلبي

يحتفظ المغربي عادل هرماش، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم السابق، بذكريات خاصة من تجربته مع «الأزرق»، بعدما عاش معه مباريات الديربي والكلاسيكو، وشارك إلى جانب مجموعة من أبرز نجومه خلال فترة ما زالت حاضرة في ذاكرته حتى اليوم.

وقبل مواجهة الهلال والاتحاد، السبت، كشف هرماش لـ«الرياضية» في حوار خاص أنه يمنح الأفضلية لفريقه السابق، واستعاد تفاصيل هدفه أمام الاتحاد، وعلاقته بجماهير الهلال، والأسماء التي استمتع باللعب إلى جانبها، كما تحدث عن التحول الذي شهده الدوري السعودي، قبل أن يؤكد أن الهلال أكبر نادٍ دافع عن ألوانه، وأن العودة إليه يومًا ما تبقى هدفًا يتمناه.

01 قبل كلاسيكو السبت.. أين تميل كفة المواجهة في رأيك؟

إنها مباراة كبيرة بين فريقين جيدين، لكن الهلال أقوى، وأتوقع فوزه.

02 عشت هذه المواجهة لاعبًا.. ماذا يميز الهلال والاتحاد عن بقية مباريات الدوري؟

إنها مباراة كلاسيكو ومواجهة مختلفة عن بقية مباريات الدوري السعودي، اليوم، حتى على المستوى العالمي، أصبح الجميع يعرف أهمية هذه المباراة، كما أنها تمثل مواجهة بين الرياض وجدة.

03 لو بحثنا عن اسم قادر على حسم اللقاء.. من تتوقع أن يظهر؟

يمتلك الهلال والاتحاد لاعبين أصحاب قدرات فردية قادرة على حسم أي مباراة، لكنني أتوقع فوز الهلال بنتيجة 2ـ1.

04 بين كل ما عشته بقميص الهلال.. أي ذكرى تتقدم البقية؟

أجمل ذكرياتي هي مباريات الديربي والكلاسيكو، وكذلك جماهير الهلال الرائعة والكبيرة والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم. بمجرد أن تلعب لهذا النادي، تصبح هلاليًا مدى الحياة.

05 ما الذي يجعل تجربتك مع الهلال مختلفة عن البقية؟

لأنها كانت بمثابة اكتشاف جديد بالنسبة لي، وقد أحببتها كثيرًا.

06 ـ ما هي المباراة التي ما زالت عالقة في ذاكرتك؟

أتذكر أنني سجلت هدفًا أمام الاتحاد في إحدى مباريات الكأس، وكان هدف الفوز، بعد ذلك الهدف أدركت مدى عدم تقبّل جماهير الهلال للخسارة أمام الاتحاد، ومدى أهمية هذه المواجهة بالنسبة لهم.

07 أسماء كبيرة شاركتها غرفة الملابس.. من استمتعت أكثر باللعب معه؟

كان هناك الكثير من اللاعبين الكبار، مثل محمد الشلهوب وياسر القحطاني، وكذلك الظهير ياسر الشهراني وسالم الدوسري، وكانوا جميعًا لاعبين مميزين جدًا، إضافة إلى تياجو نيفيز.

08 بعد مرور هذه الأعوام.. ماذا بقي من علاقتك بجماهير الهلال؟

هلالي مدى الحياة. عندما تمر بهذا النادي يبقى أثره معك، وفي كل مرة ألتقي فيها بسعوديين تكون لديهم دائمًا كلمة طيبة يقولونها لي، لا أحمل سوى ذكريات جميلة عن الهلال وعن السعودية أيضًا، وأخطط على العودة إلى هناك قريبًا لمشاهدة إحدى المباريات.

09 عندما تتابع الهلال اليوم.. أي فارق تلاحظه مقارنة بالفترة التي لعبت فيها؟

هناك اختلافات كثيرة بين الدوري اليوم وما كان عليه في السابق، اليوم أصبح الدوري السعودي معروفًا عالميًا، ومنذ أعوام تعمل السعودية على بناء دوري يكون من بين الأفضل في العالم، وكان الأمر يحتاج إلى الوقت حتى تكتمل كل العناصر، فترتنا كانت جميلة أيضًا، لكنها بالطبع كانت أقل من المستوى الذي وصل إليه الدوري حاليًا، وهذا أمر طبيعي اليوم أصبح كل شيء أجمل وأكبر.

10 بين دوري الأمس واليوم.. أي صورة تبدو لك أوضح؟

الأجواء والجماهير لم تتغير، وستبقى كذلك من جيل إلى جيل، الدوري اليوم أفضل ببساطة بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الكبار، سواء الأجانب أو السعوديين، ولا يوجد أي حرج في الاعتراف بذلك وقوله.

11 دخول النجوم العالميين.. ماذا أضاف للدوري من وجهة نظرك؟

وجود النجوم يمنحك انتشارًا واهتمامًا أكبر، كما يرفع مستوى الدوري، لكن السعودية لم تكن بحاجة إلى كرة القدم حتى تثبت وجودها، فهي كانت بالفعل دولة كبيرة، وستظل كذلك.

12 وإذا اخترت لاعبًا واحدًا من الدوري حاليًا.. من يعجبك أكثر؟

يعجبني كثيرًا سافيتش لاعب الهلال.

13 فرنسا والسعودية والإمارات محطات بارزة في مسيرتك.. أين تضع الهلال بينها؟

الهلال بالتأكيد أكبر نادٍ لعبت له في مسيرتي، وعلى جميع المستويات. تعلمت خلال تجربتي معه الكثير، وعلى المستوى الشخصي لا يزال لدي العديد من الأصدقاء هناك، كما عشت لحظات وتجارب رائعة بفضل الأشخاص الذين كانوا موجودين في النادي، وسأظل ممتنًا لهم دائمًا.

14 ولو عاد بك الطريق إلى السعودية من باب العمل.. هل تفضل الهلال؟

بالطبع، أتمنى أن أعود يومًا ما إلى السعودية، وسأكون أكثر سعادة إذا كانت عودتي من بوابة الهلال، هذا هدف أتمنى تحقيقه، لدي معرفة جيدة بالسعودية وبكرة القدم السعودية، ولذلك سأشعر وكأنني في بيتي.