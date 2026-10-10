التخيفي: لست قلقا.. الكلاسيكو هلالي

يعرف عبد الرحمن التخيفي، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم السابق، أسرار مواجهات الكلاسيكو أمام الاتحاد، بعد أن خاض العديد منها إبان مسيرته مع الأزرق التي عاصر فيها جيلًا ذهبيًا حقق العديد من الإنجازات المحلية والخارجية.

ومن واقع هذه الخبرة، توقع التخيفي في حواره مع «الرياضية» فوز الهلال على الاتحاد في المواجهة التي تجمعها السبت ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن الازرق يمتلك عناصر مميزة وإمكانات فنية تمنحه الأفضلية، متى ما دخل المباراة بكامل جاهزيته.

واستعاد التخيفي ذكرياته مع الكلاسيكو، مستحضرًا مواجهة تاريخية قلب فيها الهلال تأخره بهدفين أمام الاتحاد إلى انتصار بـ5ـ2، كما تحدث عن وضع الاتحاد قبل هذه المواجهة المرتقبة.

01

كيف ترى مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد.. ومن الأقرب إلى الفوز؟

الهلال فريق متكامل، ويملك لاعبين جيدين وعناصر مميزة، كما أن لديه الإمكانات التي تساعده على تحقيق الفوز، واثق بقدرات الأزرق ومدربه، وأرى أنه جاهز لهذه المواجهة، والأهم أن يدخل اللاعبون المباراة وهم في كامل جاهزيتهم، وأتوقع فوز الهلال ولا أشعر بالقلق لأنني أعرف إمكانات الفريق جيدًا.

02

قلت إنك لا تشعر بالخوف على الهلال، هل يعود ذلك إلى معرفتك بالفريق بعد أن لعبت له 11 عامًا؟

بالتأكيد، لعبت للهلال 11 عامًا، وأعرف شخصية هذا الفريق جيدًا، والأزرق عندما يريد الفوز يستطيع تحقيقه، ولديه عقلية المنافسة على الانتصارات والبطولات، وهذه الثقة ليست تقليلًا من الاتحاد، وإنما نابعة من معرفتي بالهلال وإمكاناته وقدرته على التعامل مع المباريات الكبيرة.

03

ما المباراة التي لا تزال عالقة في ذاكرتك أمام الاتحاد؟

هناك مباراة لا أنساها، وكانت عام 1987، عندما كنا نلعب أمام الاتحاد، وتقدم علينا بهدفين دون مقابل، لكننا نجحنا في العودة وقلب النتيجة إلى فوز بخمسة أهداف مقابل هدفين، وهذه المواجهة لا تزال حاضرة في ذاكرتي، لأنها تعكس شخصية الهلال وقدرته على العودة مهما كانت صعوبة الظروف.

04

من اللاعب الذي لفت نظرك في الهلال حاليًا؟

يعجبني محمد محزري الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، وهو لاعب مميز.

05

كيف ترى حضور جماهير الهلال في مواجهة بهذا الحجم؟

جمهور الهلال دائمًا حاضر وداعم للفريق، ولا أذكر أن جماهير الهلال تخلت عن فريقها في المباريات المهمة، والمدرجات الهلالية عادة ما تكون ممتلئة، وهذا الدعم يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا.

06

ماذا عن عودة سالم الدوسري وما الذي يمكن أن يضيفه للهلال حال مشاركته أمام الاتحاد؟

ننتظر عودة سالم الدوسري إلى المشاركة مع الفريق الهلالي، لأنه لاعب مهم ويملك إمكانات فنية كبيرة، ووجوده يمنح الفريق خيارات إضافية، لكن الأهم أن يعود وهو في كامل جاهزيته البدنية والفنية، حتى يستطيع تقديم مستواه المعروف ومساعدة زملائه.

07

كيف تقيّم وضع الاتحاد قبل الكلاسيكو؟

الاتحاد يمر بفترة صعبة، ومستواه تغير كثيرًا مقارنة بما اعتدنا عليه، والفريق يحتاج إلى مراجعة وضعه والعمل على استعادة مستوياته، خاصة أن المباريات الكبيرة تتطلب جاهزية عالية وتوازنًا بين الخطوط، والاتحاد فريق كبير، لكن تاريخه وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى عناصر قادرة على صناعة الفارق داخل الملعب.

08

ما الذي ينقص الاتحاد حتى يستعيد قوته ويصبح منافسًا حقيقيًا على البطولات؟

في رأيي، الاتحاد ينقصه وجود عناصر مميزة في بعض المراكز، لأن مستوى الفريق تغير كثيرًا. كرة القدم تعتمد على جودة اللاعبين وتكامل المجموعة، وعندما تتوافر العناصر المناسبة إلى جانب الاستقرار الفني والجاهزية، يستطيع الفريق العودة إلى مستواه الطبيعي.

09

كيف تابعت تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج 27؟

المنتخب السعودي قدم مستوى ممتازًا في البطولة، واستحق التتويج باللقب، وما قدمه اللاعبون كان مميزًا، وأسعد الجماهير السعودية، وأتمنى أن يواصل المنتخب البناء على هذا النجاح في الاستحقاقات المقبلة.

10

من وجهة نظرك، ما أبرز الفوارق بين جيلك والجيل الحالي من اللاعبين؟

هناك اختلافات كثيرة بين الجيلين، سواء من ناحية الظروف المحيطة باللاعبين أو طبيعة المنافسة، في السابق كان التعصب الجماهيري مرتبطًا بدرجة كبيرة بالأندية المحلية، أما اليوم فأصبح جزءًا من الاهتمام والتعصب موزعًا بين الأندية السعودية والأندية الأوروبية والدوريات العالمية، وكرة القدم تغيرت، وأصبح اللاعب والجمهور يتابعان منافسات أكثر، لكن تبقى قيمة القميص والمسؤولية تجاه الفريق من الأمور المهمة في كل جيل.

11

يثار بين فترة وأخرى أن بعض اللاعبين الحاليين يفتقدون الروح والقتالية داخل الملعب، هل تتفق مع هذا الرأي؟

لا أصدق أن هناك لاعبًا يدخل الملعب وهو يريد الخسارة أو لا يرغب في تقديم مستوى جيد، وكل لاعب ينزل إلى الملعب يريد أن يقدم أفضل ما لديه، أما تراجع المستوى فقد تكون له أسباب نفسية أو فنية أو بدنية، وقد يرتبط أيضًا بالإمكانات، لكن القول إن اللاعب يتعمد عدم الفوز أو يتعالى على كرة القدم، لا أقتنع به بهذه الصورة. هناك فرق بين لاعب لا يقدم مستواه المعتاد، ولاعب يتعمد التقصير، ولا ينبغي الخلط بين الأمرين.

12

هل يحتاج اللاعب السعودي اليوم إلى الاحتراف الخارجي، في ظل قوة الدوري السعودي واستقطابه نجوم العالم؟

أرى أن الدوري السعودي أصبح قويًا، ويضم نجومًا عالميين، ويوفر للاعب السعودي فرصة الاحتكاك بمستويات فنية عالية. لذلك، لا أرى أن الاحتراف الخارجي ضرورة لكل لاعب سعودي في الوقت الحالي، خصوصًا مع التطور الذي يشهده الدوري المحلي، الأهم أن يحصل اللاعب على فرصة المشاركة والتطور، وأن يختار البيئة التي تساعده على رفع مستواه، سواء داخل السعودية أو خارجها.