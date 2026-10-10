النصر يضيف الضحية 34

أضاف فريق النصر الأول لكرة القدم الاسم الـ 34 إلى قائمة المنافسين الذين نجح في هزيمتهم ضمن بطولة دوري المحترفين السعودي، بعدما تغلَّب على الدرعية 3ـ0، الجمعة، لحساب الجولة الثامنة.

وجاء انتصار «الأصفر» بثلاثيةٍ في أول مواجهةٍ تجمع الفريقين ضمن دوري المحترفين السعودي، الذي انطلق صيف عام 2008.

وسبق لـ «الأصفر» تحقيق انتصارٍ واحدٍ على الأقل أمام جميع الفرق الـ 33 التي واجهها في البطولة قبل انضمام الدرعية إلى القائمة.

ويتصدَّر الرائد هذه الفرق بواقع 26 هزيمةً أمام النصر، يليه الفتح بـ 22، ثم التعاون بـ 21.

وفي النسخة الجارية، وصل الفريق العاصمي إلى انتصاره السادس، مقابل خسارةٍ واحدةٍ، وتعادلٍ، ورفع رصيده إلى 19 نقطة.