بوشروان: الكلاسيكو يحسم بالكرات الثابتة

ارتبط اسم المغربي هشام بوشروان، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم السابق، بإحدى الفترات البارزة في تاريخ «النمور»، بعدما أسهم في تتويجه بلقب الدوري موسم 2008ـ2009، ودوّن حضوره في عدد من المواجهات الكبيرة، من بينها مباراة الهلال التي حسمت اللقب في الجولة الأخيرة.

وبعد أعوام من رحيله، لا يزال بوشروان يتابع الفريق وعلاقته بجماهيره حاضرة، فيما يرى أن الاتحاد الحالي تغيّر كثيرًا مقارنة بالموسم الماضي، ويملك القدرة على المنافسة على الألقاب.

وفي حواره مع «الرياضية»، يتحدث المهاجم المغربي السابق عن كلاسيكو الهلال والاتحاد، ومفاتيح الحسم، وأبرز الأسماء التي لفتت انتباهه، كما يستعيد ذكرياته مع الفريق، ويتوقف عند تطور الدوري السعودي، وحضور اللاعبين المغاربة، قبل أن يكشف رغبته في العودة إلى السعودية من بوابة العمل الفني.

01 يتجدد كلاسيكو الهلال والاتحاد السبت.. كيف تقرأ المواجهة؟

مباراة الاتحاد والهلال دائمًا قمة كبيرة، وهي كلاسيكو الكرة السعودية، خاصة أن الفريقين يأتيان في مقدمة ترتيب الدوري بعد سبع جولات.

الاتحاد والهلال حققا الفوز في الجولة الأخيرة، إذ تغلب الاتحاد على الفيصلي 3ـ1، بينما فاز الهلال على التعاون بنتيجة كبيرة 6ـ0.

الاتحاد الموسم الجاري تغيّر بشكل كبير مقارنة بالموسم الماضي، ويقدم مستويات جيدة ويحقق انتصارات متتالية، بينما الهلال، رغم وجوده في الصدارة، ليس هو الهلال الذي شاهدناه الموسم الماضي، خاصة مع وجود لاعبين جدد لا يزال بعضهم في مرحلة التأقلم مع الدوري السعودي.

أعتقد أن الهلال لديه حظوظ كبيرة في المنافسة على الدوري، لكن الاتحاد أيضًا يملك حظوظًا كبيرة الموسم الجاري.. المباراة ستكون صعبة، ومن الصعب توقع نتيجتها، لكننا نتمنى أن نشاهد مواجهة كبيرة تليق باسم الفريقين.

02 في مباراة بهذا الحجم.. أين يمكن أن تظهر التفاصيل الحاسمة؟

أعتقد أن القمة ستحسم في جزئيات بسيطة، لأن نسق المباراة سيكون عاليًا، والفريقان يملكان لاعبين أصحاب سرعة كبيرة، خاصة في الأجنحة، ويمكنهم التحكم في إيقاع المباراة.

كذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار فترة التوقف الدولي الطويلة نسبيًا، ومدى تأثيرها في مستوى الفريقين عند استئناف الدوري وأرى أن الكرات الثابتة قد تكون من الجزئيات المهمة التي تحسم مثل هذه المباريات.

03 ماذا تغيّر في الاتحاد مقارنة بالموسم الماضي؟

مستوى الاتحاد جيد جدًا، وكما قلت الفريق تغيّر مقارنة بالموسم الماضي.

ربما لم يأخذ حتى الآن النسق الكامل في البطولة الآسيوية، خاصة أنه تعادل في مباراته الأولى أمام الشمال، لكن في الدوري أرى أن الاتحاد الموسم الجاري مختلف.

أعتقد أنه قادر على المنافسة على جميع المسابقات، وهذا ما أتمناه له.

04 وسط الأسماء الموجودة حاليًا.. من جذب انتباهك أكثر؟

الاتحاد الموسم الجاري يعتمد على المجموعة أكثر من اعتماده على لاعب واحد، وهذه نقطة مهمة.. لا يوجد لاعب واحد يصنع الفريق بمفرده، بل الفريق يلعب كمجموعة.

وأعتقد أن تغيير الخطة إلى 4ـ4ـ2 قد يناسب الاتحاد، بالنظر إلى نوعية اللاعبين الموجودين في الفريق ومن أبرز مفاجآت الموسم بالنسبة لي النيجيري جورج، الذي يقدم مستويات كبيرة، وكذلك النصيري الذي عاد إلى مستواه ويملك القدرة على تسجيل الأهداف.

الاتحاد يعتمد على المجموعة، وهذه نقطة قوة بالنسبة له.

05 ـ عندما تعود إلى أعوامك مع الاتحاد.. أي مباراة تقفز إلى الذاكرة أولًا؟

لدي ذكريات كثيرة مع نادي الاتحاد، لكن من أجملها الفوز بالدوري أمام الهلال في الجولة الأخيرة، عندما توّجنا بلقب الدوري السعودي.

كان عامًا لا ينسى بالنسبة لي، خاصة أنني سجلت هدفًا، وكنت وراء الهدف الأول أيضًا لذلك تبقى تلك المباراة وتلك اللحظات من أجمل ذكرياتي مع الاتحاد.

06 بين جميع تجاربك خارج المغرب.. أين تضع محطة الاتحاد؟

بصراحة، كانت تجربة رائعة جدًا، ومن أفضل التجارب التي خضتها خارج المغرب.. نادي الاتحاد أعطاني كل شيء، ولذلك لدي ذكريات كثيرة لا يمكن أن أنساها.

حتى الجانب الإعلامي الذي كان يحظى به النادي في الفترة التي لعبت فيها معه كان كبيرًا، ولا تزال علاقاتي قائمة حتى اليوم مع عدد من الإداريين واللاعبين السابقين.

وأعتز كثيرًا بأنني لعبت لأحد أفضل الأندية في السعودية.

07 بعد كل هذه الأعوام، ما زالت جماهير الاتحاد تتذكرك.. ماذا تمثل لك هذه العلاقة؟

هي علاقة حب بالدرجة الأولى خلال الفترة التي كنت فيها مع الاتحاد، كانت الجماهير تعشق النادي بشكل جنوني، خاصة خلال الفترة التي تألقت فيها مع الفريق.

أعتقد أن ذلك هو ما جعل العلاقة تستمر حتى اليوم. الجماهير ما زالت تتذكرني، وأنا كذلك لدي الشعور والحب نفسهما تجاه نادي الاتحاد.

العلاقة مع الجماهير ومع الأشخاص الذين عملت معهم في النادي لا تزال موجودة، والحمد لله.

08 عايشت الدوري السعودي قبل طفرة الاستقطابات الحالية.. كيف ترى التحول الذي حدث؟

هناك تحول كبير جدًا، واستثمار واضح في كرة القدم السعودية، خاصة مع استقطاب نجوم كبار إلى الدوري السعودي، وهو ما غيّر الكثير من الأمور بصورة كبيرة.

لكن في المقابل، أعتقد أن هذا التحول يحتاج إلى الاهتمام بالمنتخبات والفئات السنية أيضًا، لأن وجود عدد كبير من النجوم قد يؤثر في فرص مشاركة بعض اللاعبين السعوديين مع أنديتهم.

رغم ذلك، التطور الذي حدث في الكرة السعودية واضح، ونتمنى لهم التوفيق.

09 لو قارنت الدوري اليوم بالفترة التي لعبت فيها.. أين تضعه؟

المقارنة بين الفترة التي لعبت فيها والفترة الحالية تُظهر حجم التحول الكبير الذي حدث.

الدوري السعودي أصبح يحظى بصيت عالمي، وأراه من أفضل الدوريات، ويمكن أن يصنف ضمن أفضل عشرة دوريات في العالم من حيث الحضور والاهتمام.

هذا تحول إيجابي بالنسبة للسعودية، خاصة مع الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2034 ومن المهم أن يبدأ العمل من الآن لتوفير الظروف المناسبة، وكذلك إعداد منتخب سعودي قوي.

كما أن العمل في الفئات السنية أصبح يحظى باهتمام أكبر، وأتمنى لهم كل التوفيق.

10 كيف ترى تأثير أبناء بلدك على في الدوري السعودي؟

هناك عدد كبير من اللاعبين المغاربة في الدوري السعودي، وقد قدموا الكثير لكرة القدم السعودية، سواء من خلال الأسماء السابقة أو الموجودة حاليًا.

لدينا ياسين بونو مع الهلال، وحمد الله في التعاون، ومراد باتنا في الفتح، وسعدان، إلى جانب أسماء أخرى كثيرة تشرف الكرة المغربية في الدوري السعودي.

11 حققت الدوري وبلغت نهائي آسيا.. ما الإنجاز الذي كنت تتمنى إضافته بقميص الاتحاد؟

لقب دوري أبطال آسيا هو الشيء الذي كان ينقصني مع الاتحاد.

لعبنا النهائي، لكن لم يكن مكتوبًا لنا أن نفوز باللقب. كانت البطولة من الأشياء التي كنت أتمنى تحقيقها، لكن الحمد لله على كل حال، وهذه هي كرة القدم.

12 هل يمكن أن نشاهد عودتك إلى الدوري السعودي أو الاتحاد؟

إن شاء الله، ولم لا؟

أتمنى العودة إلى السعودية والعمل هناك، خاصة مع نادي الاتحاد.

أنا حاليًا مدرب في المغرب، والمستقبل لا يعرفه أحد، وكل إنسان له رزقه، لكن عليه أيضًا أن يجتهد حتى يصل إلى أهدافه.

أتمنى أن تتاح لي فرصة العمل في السعودية، سواء مع الاتحاد أو مع نادٍ آخر، وأتمنى أن يكون لي وجود هناك في المستقبل.