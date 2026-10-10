ثلاثية نصراوية

حقق فريق النصر الأول لكرة القدم فوزًا بثلاثيةٍ نظيفةٍ على الدرعية، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ليعود إلى الانتصارات بعد تعادله مع الخليج في الجولة الماضية. وافتتح المهاجم البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو التسجيل، رافعًا رصيده إلى 980 هدفًا عبر مسيرته، قبل أن يضيف مواطنه سامو كوستا والفرنسي كينجسلي كومان الهدفين الثاني والثالث، ليتقاسم «الأصفر» صدارة الترتيب مع القادسية، انتظارًا لمواجهة الهلال والاتحاد التي قد تؤدي نتيجتها إلى تغييراتٍ في مقدمة الجدول. تصوير: نايف العتيبي وعبدالعزيز النومان