14 ديسمبر.. الاتحاد الإيطالي ينتخب رئيسه

يعقد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الذي وُضع الأسبوع الجاري تحت وصاية اللجنة الأولمبية الإيطالية، جمعيته العمومية لانتخاب رئيسه في 14 ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنه السبت.

وتُعد هذه الجمعية الانتخابية الثانية للاتحاد خلال عام 2026، في عام مضطرب بين فشل المنتخب الإيطالي الأول في التأهل إلى منافسات كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا، وأزمة الحوكمة التي يعاني منها.

وفي يونيو، انتُخب جوفاني مالاجو رئيسًا للاتحاد، خلفًا لجابرييلي جرافينا، الذي استقال بعد الهزيمة القاسية لإيطاليا أمام البوسنة والهرسك في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2026.

وأصبح انتخاب مالاجو موضع تشكيك، إذ لم يكن يحمل ترخيصًا صادرًا عن الاتحاد الإيطالي في وقت انعقاد الجمعية الانتخابية.

وقررت اللجنة الأولمبية الإيطالية، الثلاثاء الماضي، وضع الاتحاد تحت وصايتها، مع تعيين مالاجو مفوضًا استثنائيًا، ما أبقاه فعليًا على رأس إدارة كرة القدم الإيطالية.

ويُعد مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية ولجنة تنظيم أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 الشتوية، المرشح الأوفر حظًا، وربما حتى المرشح الوحيد، في الانتخابات المقررة في 14 ديسمبر المقبل.