جائزة سنغافورة.. فيرستابن أول المنطلقين

انتزع الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، مركز الانطلاق الأول لسباق السرعة «سبرينت» في جائزة سنغافورة الكبرى، ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، بعد تجارب تأهيلية على حلبة «مارينا باي».

وقال فيرستابن، بطل العالم أربع مرات: «تكون المنافسة دائمًا متقاربة هنا في سنغافورة، وخلال اللفة، تدفع السيارة إلى أقصى حدودها الممكنة، وتقترب من الجدران في بعض الأماكن، عندما وضعنا الإطارات اللينة في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، شعرت أن السيارة بدأت تستجيب بشكل أفضل، لكني لم أتوقع تحقيق هذه النتيجة، سعيد باحتلال المركز الأول».

وأضاف السائق الهولندي: «أعتقد أننا كنا أقوى بكثير في السباقات القليلة الماضية، لكن هذه الحلبة لا تزال تكشف بعض نقاط الضعف الصغيرة في السيارة، غير أننا نتمكن من التعامل معها بأفضل شكل ممكن».

ويشارك البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، في الانطلاق من الصف الأول إلى جانب فيرستابن في سباق، السبت، الذي يمتد لـ 21 لفة، فيما جاء شارل لوكلير من موناكو، سائق فيراري، ثالثًا، والأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، رابعًا.

وسجّل فيرستابن، الذي استعاد بريقه بفوزه للمرة الأولى الموسم الجاري في جائزة ماليزيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، زمنًا قدره دقيقة واحدة، و31.156 ثانية تحت الأضواء الكاشفة، على حلبة «مارينا باي» التي غطّاها الضباب الناجم عن حرائق في إندونيسيا.

وحلّ البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، خامسًا، متقدمًا على مواطنه لويس هاميلتون، سائق فيراري.

أما متصدر بطولة العالم، الإيطالي كيمي أنتونيلي، الذي شارك بحزمة انسيابية هوائية جديدة، فاكتفى بالمركز السابع على متن مرسيدس، فيما أكمل المراكز العشرة الأولى كل من النيوزيلندي ليام لاوسون، سائق آر بي، والفرنسي إسحاق حجار، من ريد بُل، ومواطنه بيار جاسلي، متسابق ألبين.

وتجاوز فيرستابن سيارة فيراري الخاصة بالبريطاني لويس هاميلتون أثناء رفع العلم الأصفر إثر حادث تصادم، لكن مفوضي السباق قرروا عدم معاقبته، عادين أن تصرف السائق الهولندي كان غير متعمد.