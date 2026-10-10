«كلاسيكو» الدور الأول.. سيطرة هلالية وغياب اتحادي

يتفوَّق فريق الهلال الأول لكرة القدم على الاتحاد في مواجهات الدور الأول لدوري المحترفين السعودي منذ انطلاق البطولة موسم 2008ـ2009 قبل اللقاء الذي يجمعهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة على ملعب المملكة أرينا.

والتقى الفريقان 18 مرةً في الدور الأول خلال الفترة الماضية، حقق الهلال الفوز في عشر مواجهاتٍ، مقابل انتصارين للاتحاد، فيما انتهت ست مبارياتٍ بالتعادل.

ويتقدَّم الأزرق كذلك في عدد الأهداف حيث سجل 36 هدفًا، مقابل 19 للاتحاد.

ويعود آخر فوزٍ اتحادي على الهلال في الدور الأول إلى 28 أكتوبر 2016 عندما انتصر الفريق الجداوي 2ـ0 في الرياض.

ومنذ ذلك اللقاء، خاض الفريقان تسع مواجهاتٍ في الدور الأول، حقق الهلال الفوز في سبعٍ منها، وتعادلا مرتين، دون أن ينجح الاتحاد في تحقيق أي انتصارٍ.

وسجل الهلال خلال هذه السلسلة 20 هدفًا، مقابل تسعةٍ للاتحاد.

وكانت أول مواجهةٍ بين الفريقين في الدور الأول ضمن دوري المحترفين موسم 2008ـ2009، وانتهت بالتعادل السلبي في جدة، بينما حقق الهلال أكبر انتصارٍ بينهما في هذه المرحلة من الموسم عندما فاز 5ـ0 في 2009ـ2010.

أمَّا انتصارا الاتحاد الوحيدان، فكانا في موسمين متتاليين، الأول 4ـ3 موسم 2015ـ2016، والثاني 2ـ0 في الموسم التالي.