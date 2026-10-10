إنزاجي.. 10 انتصارات أمام الألمان

يتفوَّق الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، في مواجهاته أمام المدربين الألمان قبل لقاء ينس فيسينج، مدرب الاتحاد، السبت، على ملعب المملكة أرينا في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وسجل المدرب الإيطالي عشرة انتصاراتٍ مقابل ست هزائمَ، وثمانية تعادلاتٍ في 24 مباراةً سابقةً جمعته بتسعة مدربين ألمان خلال مسيرته مع إنتر ميلان، والهلال.

ويملك إنزاجي أربع مواجهاتٍ أمام هانز فليك، فاز في واحدةٍ، وتعادل في أخرى، وخسر مرتين، فيما تقاسم الفوز مع يورجن كلوب خلال مباراتين، إذ انتصر مرةً، وخسر مثلها.

وجاءت مواجهة كلوب خلال ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 عندما خسر إنتر بقيادة إنزاجي أمام ليفربول 0ـ2 ذهابًا قبل أن يفوز 1ـ0 إيابًا في ملعب أنفيلد، ويودِّع البطولة بنتيجة 1ـ2 في مجموع المباراتين.

ولم ينجح إنزاجي في الفوز على يوليان ناجلسمان، إذ خسر أمامه مرتين في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تفادى المدرب الإيطالي الخسارة أمام روجر شميدت خلال أربع مواجهات جمعتهما عندما كان الأخير يقود بنفيكا البرتغالي حيث حقق إنزاجي انتصارين، وتعادل مرَّتين.

وخاض إنزاجي ثلاث مبارياتٍ أمام ماركو روزه، مدرب سالزبورج السابق، فاز في اثنتين، وخسر واحدةً، بينما حقق العلامة الكاملة أمام كوستا رونيايتش، مدرب أودينيزي، بعدما انتصر عليه في ثلاث مواجهاتٍ.

ولم يعرف الإيطالي الخسارة أمام الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السابق، خلال ثلاث مبارياتٍ، إذ انتهت جميعها بالتعادل في وقتها الأصلي قبل أن يحسم الهلال إحداها بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الملك، الموسم الماضي.

وواجه إنزاجي توماس ليتش، مدرب الشباب الحالي، مرَّتين، انتهت الأولى بالتعادل السلبي بين الهلال وسالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 قبل أن يكسبه في المواجهة الثانية 2ـ0 في دوري روشن السعودي، الموسم الجاري.

وتعادل المدرب الإيطالي مرَّةً واحدةً أمام ألكسندر بليسين عندما كان الألماني يقود جنوى في الدوري الإيطالي.