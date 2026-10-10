في الرياض.. الهلال يتفوق على الاتحاد

يتسلَّح فريق الهلال الأول لكرة القدم بأرقامٍ ونتائجَ مميَّزةٍ في مواجهات «الكلاسيكو» أمام الاتحاد في الرياض عندما يستضيفه، السبت، على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وجمعت 18 مباراةً الهلال والاتحاد في الرياض على صعيد منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009، ومالت الكفة بشكلٍ واضحٍ للأزرق الذي حسم تسع مواجهاتٍ لصالحه مقابل ثلاثة انتصاراتٍ للاتحاد، فيما حضر التعادل ست مرَّاتٍ، كما سجل الهلال 36 هدفًا، مقابل 19 لمنافسه.

وفي النسخة الأولى من دوري المحترفين، تغلَّب الاتحاد على نظيره الهلال 2ـ1 في «الكلاسيكو» الذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي. وسجل ثنائية الفريق الجداوي نايف هزازي، والمغربي هشام أبو شروان، فيما أحرز الروماني رادوي الهدف الوحيد للهلال.

وفي الموسم التالي، لم ينتظر الهلال كثيرًا من الوقت ليردَّ الدين للاتحاد، إذ أمطر شباكه بخماسيةٍ نظيفةٍ على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، تناوب على تسجيلها السويدي ويلهامسون «هدفين»، والبرازيلي تياجو نيفيز «هاتريك».

وعاد الأزرق ليحقق ثاني أكبر انتصارٍ له على منافسه في الرياض خلال موسم 2013ـ2014 حين فاز عليه 5ـ2 على ملعب الملك فهد الدولي. وسجل تياجو نيفيز هدفين، إضافةً إلى هدفٍ لكلٍّ من الكوري الجنوبي سونج هوان، والمغربي عادل هرماش، وناصر الشمراني، بينما جاءت ثنائية الاتحاد عبر البرازيلي لياندرو جوبسون، وفهد المولد.

وفاز الاتحاد مرتين متتاليتين على الهلال في الرياض موسمَي 2015ـ2016 و2016ـ2017، الأول بهدفٍ نظيفٍ، حمل توقيع زياد الصحفي، والثاني 2ـ0 عبر أحمد عسيري، وعبد العزيز العرياني، وكان هذا الانتصار الذي جاء قبل نحو عشرة أعوامٍ، وتحديدًا في 28 أكتوبر 2016، الأخير للفريق الجداوي على نظيره العاصمي في الرياض.

ومنذ تلك المباراة، التقى الفريقان تسع مرَّاتٍ في العاصمة ضمن منافسات دوري المحترفين، حقق خلالها الهلال خمسة انتصاراتٍ، بينما انتهت أربع مواجهاتٍ بالتعادل دون أن يتمكَّن الفريق الاتحادي من تذوُّق طعم الانتصارات.

ويعود الفوز الأخير للهلال على الاتحاد إلى الموسم قبل الماضي حيث انتصر عليه 3ـ1 بفضل ثنائية الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وهدف سالم الدوسري، بينما سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد، علمًا أن «كلاسيكو» الموسم الماضي في الرياض انتهى بالتعادل 1ـ1 على ملعب المملكة أرينا، إذ افتتح الأزرق النتيجة عبر البرازيلي مالكوم، وأدرك الجزائري حسام عوَّار التعادل للأصفر الجداوي.