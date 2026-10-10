بالمر يُجدد مع تشيلسي حتى 2034

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، السبت، عن توقيع كول بالمر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، عقدًا سيبقيه في ستامفورد بريدج حتى عام 2034.

وقال بالمر، في بيان صحافي، بثّه «البلوز» عبر الموقع الإلكتروني: «بعد ⁠الحديث مع الملاك والمديرين ‌الرياضيين ‌وبالطبع المدرب، منحوني قدرًا ​كبيرًا من ‌الثقة، لذلك كان من ‌الصواب تمامًا توقيع العقد».

وأضاف اللاعب الإنجليزي: «بالتحدث مع اللاعبين أيضًا، وجدت أن الجميع لديهم الطموحات نفسها، أشعر أننا سنحرز ‌ألقابًا كُبرى هُنا باستمرار».

وأصبح بالمر، صاحب الـ24 عامًا، عنصرًا ‌بارزًا منذ ‌انضمامه إلى تشيلسي، ​قادمًا ‌من ⁠مانشستر ​سيتي عام ⁠2023، وسجل 91 هدفًا، في 138 مباراة في كافة المسابقات.

وكان لاعب الوسط الإنجليزي ضمن التشكيلة التي فازت بكأس العالم للأندية، ودوري المؤتمر الأوروبي.

وأبرم تشيلسي عقودًا طويلة الأمد ⁠مع ⁠عدد من لاعبي الفريق الأول، والمواهب الصاعدة.

ووقع المهاجم جواو بيدرو، أخيرًا عقدًا حتى عام 2034، كما وافق الجناح بيدرو نيتو على عقد مدته ستة أعوام.

ويستضيف تشيلسي، بقيادة الإسباني تشابي ألونسو، مدرب الفريق، الذي يحتل المركز العاشر ​في ​الدوري الممتاز، بورنموث، مساء السبت.